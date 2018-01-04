В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт

Новости Беларуси. Аномально теплая зима в Беларуси продолжает удивлять новыми последствиями температурных рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аномально теплая зима в Беларуси продолжает удивлять новыми последствиями температурных рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях написал, что хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января (подробнее).
4 января – снова дождь и мокрый снег, температура воздуха до +6°С. А в Гродно на радость грибникам снова выросли лисички. Такой подарок стал лучшим под елку после Нового года. Любители жаренки не упустили шанс совершить внеплановую «тихую охоту».
Теплый январь открыл не только грибной сезон. На приусадебных участках показались распустившиеся бутоны роз, полянки украсили маргаритки.
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе