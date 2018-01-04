В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт

Новости Беларуси. Аномально теплая зима в Беларуси продолжает удивлять новыми последствиями температурных рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях написал, что хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января (подробнее).





4 января – снова дождь и мокрый снег, температура воздуха до +6°С. А в Гродно на радость грибникам снова выросли лисички. Такой подарок стал лучшим под елку после Нового года. Любители жаренки не упустили шанс совершить внеплановую «тихую охоту».