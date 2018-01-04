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В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт

04 января 2018 08:38
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Новости Беларуси. Аномально теплая зима в Беларуси продолжает удивлять новыми последствиями температурных рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт-1

В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт-3

Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях написал, что хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января (подробнее).

4 января – снова дождь и мокрый снег, температура воздуха до +6°С. А в Гродно на радость грибникам снова выросли лисички. Такой подарок стал лучшим под елку после Нового года. Любители жаренки не упустили шанс совершить внеплановую «тихую охоту».

В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт-6

В Гродно в январе расцвели маргаритки и розы: фотофакт-8

Теплый январь открыл не только грибной сезон. На приусадебных участках показались распустившиеся бутоны роз, полянки украсили маргаритки.

«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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