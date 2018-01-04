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Житель Щучина привёз из Литвы фальшивые 50 евро и пытался обменять их в банке

04 января 2018 09:25
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Новости Беларуси. 3 января в Щучине 40-летний местный житель попытался обменять фальшивую купюру в 50 евро.

По информации УВД Гродненского облисполкома, перед праздниками мужчина был в Литве, где в магазине получил сдачу этой банкнотой.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
У мужчины даже мысли не было хотя бы беглым взглядом проверить её на подлинность, а вскрылось, что это подделка, только в отделении банка.

Сейчас по этому делу ведётся проверка.

Милиция в очередной раз призывает граждан быть внимательнее и проверять деньги на подлинность, как в Беларуси, так и за рубежом.

Осенью 2016 года в Держинске пенсионерка попыталась рассчитаться за покупки 50 тыс. неденоминированных рублей.

Купюру ей передал односельчанин – здесь подробнее.

# происшествия # Фальшивомонетничество # Ярослав Василевский

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