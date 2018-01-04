Житель Щучина привёз из Литвы фальшивые 50 евро и пытался обменять их в банке

Новости Беларуси. 3 января в Щучине 40-летний местный житель попытался обменять фальшивую купюру в 50 евро.
По информации УВД Гродненского облисполкома, перед праздниками мужчина был в Литве, где в магазине получил сдачу этой банкнотой.
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
У мужчины даже мысли не было хотя бы беглым взглядом проверить её на подлинность, а вскрылось, что это подделка, только в отделении банка.
Сейчас по этому делу ведётся проверка.
Милиция в очередной раз призывает граждан быть внимательнее и проверять деньги на подлинность, как в Беларуси, так и за рубежом.
Осенью 2016 года в Держинске пенсионерка попыталась рассчитаться за покупки 50 тыс. неденоминированных рублей.
Купюру ей передал односельчанин – здесь подробнее.