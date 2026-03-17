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Новости по тегу #Паводки в Беларуси

Весеннее половодье охватывает страну. Как готовятся к весеннему паводку в регионах Беларуси?
17 марта 2026 18:16

Весеннее половодье охватывает страну. Как готовятся к весеннему паводку в регионах Беларуси?

Весеннее половодье в Беларуси: где уже подтопило дома и как спасатели реагируют на стихию?
06 марта 2026 17:16

Весеннее половодье в Беларуси: где уже подтопило дома и как спасатели реагируют на стихию?

В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский
05 марта 2026 14:38

В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский

Синявский: паводковая ситуация в Беларуси находится в пределах нормы
23 февраля 2026 06:03

Синявский: паводковая ситуация в Беларуси находится в пределах нормы

Совместная работа с метеорологами и SMS-оповещение – МЧС заблаговременно готовится к паводкам
05 марта 2025 08:18

Совместная работа с метеорологами и SMS-оповещение – МЧС заблаговременно готовится к паводкам

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам
14 марта 2024 08:01

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам

«Островитяне» поневоле! В Гомеле река затопила 150 жилых домов: как помогает ОСВОД?
12 марта 2024 18:28

«Островитяне» поневоле! В Гомеле река затопила 150 жилых домов: как помогает ОСВОД?

На некоторых участках дорог в Бресте затруднено движение из-за подтоплений паводковыми водами
13 февраля 2024 06:42

На некоторых участках дорог в Бресте затруднено движение из-за подтоплений паводковыми водами

Не двор, а болото! Как обстоит ситуация с паводками на Гродненщине?
12 февраля 2024 17:55

Не двор, а болото! Как обстоит ситуация с паводками на Гродненщине?

В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб
13 июля 2023 07:30

В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой
02 мая 2023 07:05

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой

«Слава богу, Двина ушла». Жители Полоцка устраняют последствия паводка
22 апреля 2023 14:40

«Слава богу, Двина ушла». Жители Полоцка устраняют последствия паводка