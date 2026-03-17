Новости по тегу #Паводки в Беларуси

В Гомельской области большая вода начинает подтапливать небольшие участки, то на севере страны, в Лиозненском районе, ситуация немного серьезнее. Река Ордышевка скрыла под собой автомобильный мост к деревне.
Весеннее половодье в Беларуси набирает силу, но проходит по прогнозируемому сценарию. На большинстве рек еще сохраняется ледостав, но вода прибывает – до 28 сантиметров в сутки.
Благодаря постоянному мониторингу и оперативному взаимодействию всех служб – ситуация под контролем.
На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров рассмотрели готовность страны к весеннему паводку.
Обстановка постоянно оценивается в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС. Там есть специальный программный комплекс.
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