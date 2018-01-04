В Витебске милиционер спас мужчину во время пожара в подвале жилого дома

Новости Беларуси. В Витебске милиционер спас мужчину при пожаре.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 3 января. Горел подвал одного из многоквартирных домов.
До приезда спасателей милиционером был спасен мужчина без определённого места жительства. Его госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.
Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. К их приезду в помещении из-за горевшего мусора было сильное задымление. Жильцов дома не пришлось эвакуировать.
Причина пожара пока не установлена. Одной из версий произошедшего является неосторожность при курении спасенного мужчины.
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