В Витебске милиционер спас мужчину во время пожара в подвале жилого дома

До приезда спасателей милиционером был спасен мужчина без определённого места жительства. Его госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 3 января. Горел подвал одного из многоквартирных домов.

Новости Беларуси. В Витебске милиционер спас мужчину при пожаре.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. К их приезду в помещении из-за горевшего мусора было сильное задымление. Жильцов дома не пришлось эвакуировать.

Причина пожара пока не установлена. Одной из версий произошедшего является неосторожность при курении спасенного мужчины.

В начале октября в Дрогичине водитель спас человека во время пожара.