В Петриковском районе участок дороги ушел под воду из-за паводка на Птичи
Новости Беларуси. В Петриковском районе затопило участок дороги Лучицы-Хвойня. Подтопление произошло талыми и паводковыми водами реки Птичь.
По информации МЧС, утром 3 января уровень воды в реке в районе составил более 3,5 метров.
Глубина подтопления участка дороги составила 25-40 метров, а длина – 155 метров.
В деревне Хвойня живет 11 человек – они пенсионеры. Три раза в неделю в деревню приезжает автолавка.
Сейчас проезд по дороге возможен грузовым транспортом и автомобилями с повышенной проходимостью.
Движение легкового транспорта ограничено с 3 января. К деревне имеется проезд через объездную дорогу. В населенном пункте жизнедеятельность не была нарушена.
Сотрудники МЧС мониторят паводковую ситуацию в районе.
Половодье пришло и на Полесье в начале нового года. Теплая зима и обильные осадки привели к паводку на Припяти.
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