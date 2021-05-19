Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»

Оба пилота погибли ( подробнее здесь ).

Новости Беларуси. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Под Барановичами разбился учебно-военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Выполняя учебно-тренировочный полет, экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, однако слишком поздно. К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович, летчик звена учебно-боевой эскадрильи. Других жертв и разрушений нет.

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.