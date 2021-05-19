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Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»

19 мая 2021 13:30
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Новости Беларуси. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Под Барановичами разбился учебно-военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба пилота погибли (подробнее здесь).

Случившееся прокомментировала официальный представитель ведомства.

Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»-1

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Выполняя учебно-тренировочный полет, экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, однако слишком поздно. К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович, летчик звена учебно-боевой эскадрильи. Других жертв и разрушений нет.

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.

Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»-4

21 и 22 мая в Барановичах отменены все праздничные мероприятия. Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц.

# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Сергей Симоненко # Наталья Гаврусик # Фотофакт

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