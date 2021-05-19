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«Проводится осмотр места происшествия». По факту крушения самолёта под Барановичами возбуждено уголовное дело

19 мая 2021 16:42
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Новости Беларуси. На месте трагедии в Барановичах работают следователи, представители комитета судебных экспертиз и Министерства обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проводится осмотр места происшествия». По факту крушения самолёта под Барановичами возбуждено уголовное дело-1

21 и 22 мая в городе отменены все праздничные мероприятия. А сами жители идут почтить память погибших летчиков к храму Жен-Мироносиц.

«Проводится осмотр места происшествия». По факту крушения самолёта под Барановичами возбуждено уголовное дело-4

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Главным следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 465 части второй – «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшие гибель двух или более лиц». В настоящее время проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов центрального аппарата Следственного комитета, экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, представителей Министерства обороны.

# Крушение # происшествия # Олег Шандарович # Фотофакт

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