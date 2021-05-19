«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте

Новости Беларуси. Специалисты приступают к расследованию причин крушения военного самолета под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла днем 19 мая. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города.

Оба пилота катапультировались. Но, к сожалению, погибли.

– Поселок спас. Как можно было попасть просто в сад, а здесь же нефтебаза, здесь же поселка не было бы. Это герои, понимаете? Это трагедия.

Кристина Федорович, корреспондент:

Расскажите, а вы живете рядом?