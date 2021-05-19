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«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте

19 мая 2021 14:00
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Новости Беларуси. Специалисты приступают к расследованию причин крушения военного самолета под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте-1

На месте происшествия работают следователи, представители комитета судебных экспертиз. Прибыла комиссия Минобороны.

Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта»

Трагедия произошла днем 19 мая. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города.

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте-4

Оба пилота катапультировались. Но, к сожалению, погибли.

Кристина Федорович с места трагедии.

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте-7

Поселок спас. Как можно было попасть просто в сад, а здесь же нефтебаза, здесь же поселка не было бы. Это герои, понимаете? Это трагедия.

Кристина Федорович, корреспондент:
Расскажите, а вы живете рядом?

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте-10

Ну да, вот наш первый этаж, мы здесь живем. На момент трагедии нас не было, мы были на даче, нам позвонил сосед ввиду того, что мы рядом живем. И сказал, что упал самолет рядом. То есть интересовались, все ли живы-здоровы? И на место событий побежал.

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте-13

Мы на работе были. У всех слух: что-то упало, грохнулось. Крышка от кастрюли, соседка говорит, подпрыгнула. А что было? Никто же не видел этого. Мы на работе все были.

# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Кристина Федорович # Фотофакт

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