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Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами

19 мая 2021 14:20
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Новости Беларуси. Специалисты приступают к расследованию причин крушения военного самолета под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-1

На месте происшествия работают следователи, представители комитета судебных экспертиз. Прибыла комиссия Минобороны.

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-4

Трагедия произошла днем 19 мая. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города. Оба пилота катапультировались. Но, к сожалению, погибли.

Кристина Федорович с места трагедии.

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-7

Кристина Федорович, корреспондент:
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, выездная криминалистическая группа, также приехали представители Министерства обороны.

Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Отмечу, на крайне низкой высоте они до последнего вели самолет. Последствия ликвидировали несколько пожарных экипажей.

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-10

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-12

Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Других жертв и разрушений нет.

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-15

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами-17

Подробнее в видеоматериале.

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# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Кристина Федорович # Фотофакт

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