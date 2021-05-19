Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами

Новости Беларуси. Специалисты приступают к расследованию причин крушения военного самолета под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают следователи, представители комитета судебных экспертиз. Прибыла комиссия Минобороны.

Трагедия произошла днем 19 мая. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города. Оба пилота катапультировались. Но, к сожалению, погибли. Кристина Федорович с места трагедии.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, выездная криминалистическая группа, также приехали представители Министерства обороны. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Отмечу, на крайне низкой высоте они до последнего вели самолет. Последствия ликвидировали несколько пожарных экипажей.