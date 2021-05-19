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Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших лётчиков

19 мая 2021 16:36
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Новости Беларуси. Подробности трагедии под Барановичами, где 19 мая потерпел крушение самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Чтобы избежать жертв на земле, пилоты до последнего уводили самолет от города. К сожалению, оба летчика погибли – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Командир экипажа до самого конца так и не вышел из кабины – он вел самолет до последнего. Поступок пилотов, которые спасли человеческие жизни ценой собственной – это поступок настоящих героев.

Президент Беларуси держит на личном контроле расследование этой трагедии. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков.

Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших лётчиков-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы все скорбим. Мы потеряли героев, которые поставили жизнь своих соотечественников выше собственной. Проявив беспримерное мужество, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко отвели падающий самолет от жилых домов, предотвратив многочисленные жертвы. Нет слов, способных смягчить горечь утраты для родных и близких. Но есть память, которая вместе с той болью и бесконечной благодарностью за подвиг навсегда останется в наших сердцах.

# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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