Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших лётчиков

Новости Беларуси. Подробности трагедии под Барановичами, где 19 мая потерпел крушение самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Чтобы избежать жертв на земле, пилоты до последнего уводили самолет от города. К сожалению, оба летчика погибли – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Командир экипажа до самого конца так и не вышел из кабины – он вел самолет до последнего. Поступок пилотов, которые спасли человеческие жизни ценой собственной – это поступок настоящих героев.