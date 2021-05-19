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В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли

19 мая 2021 10:32
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Новости Беларуси. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли-1

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли-4

Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта.

В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли-7

Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба пилота погибли.

Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Других жертв и разрушений нет.

В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли-10

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.

# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Сергей Симоненко # Фотофакт

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