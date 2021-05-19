В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли

Новости Беларуси. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Других жертв и разрушений нет.

Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба пилота погибли.

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.