В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли

Новости Беларуси. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.
Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта.
Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба пилота погибли.
Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Других жертв и разрушений нет.
Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению. Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь.