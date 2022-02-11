Брат спас двух младших сестёр на пожаре в Малоритском районе

Новости Беларуси. Брат спас двух младших сестер на пожаре в Малоритском районе. 14-летний герой выбил стекло в горящем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети выбрались из огненной ловушки через окно. Все это произошло еще до рассвета. Родители уже ушли на работу, а оставшихся дома ребят разбудили звуки пожарного извещателя.