На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске

Новости Беларуси. На стройплощадке по улице Кижеватова в Минске произошло обрушение грунта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Засыпало человека.

К несчастью, спасти пострадавшего из-под завала не удалось. Рабочий трудился на возведении тоннеля третьей ветки минского метро. Когда все случилось, к котловану оперативно прибыли спасатели.

Операция спасения длилась несколько часов. Но было уже слишком поздно. Человек находился на глубине около 20 метров под толщей земли.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:

Проводятся необходимые следственные действия. Начальником управления Следственного комитета по городу Минску принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 303-й. Это нарушение производства строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель одного человека.