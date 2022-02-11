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На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске

11 февраля 2022 14:39
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Новости Беларуси. На стройплощадке по улице Кижеватова в Минске произошло обрушение грунта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Засыпало человека.    

На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске -1

К несчастью, спасти пострадавшего из-под завала не удалось. Рабочий трудился на возведении тоннеля третьей ветки минского метро. Когда все случилось, к котловану оперативно прибыли спасатели.  

На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске -4

Операция спасения длилась несколько часов. Но было уже слишком поздно. Человек находился на глубине около 20 метров под толщей земли.   

На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске -7

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:  
Проводятся необходимые следственные действия. Начальником управления Следственного комитета по городу Минску принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 303-й. Это нарушение производства строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель одного человека.   

На глубине 20 метров. Подробности гибели рабочего на стройплощадке метро в Минске -10

Были проведены все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, допрошены свидетели, изъята техническая документация.  

# Гибель рабочего # происшествия # Денис Шаман # Фотофакт

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