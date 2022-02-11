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На площадке строительства метро в Минске погиб человек

11 февраля 2022 13:53
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Новости Беларуси. В результате обвала на площадке строительства метро в Минске погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его засыпало грунтом.

На площадке строительства метро в Минске погиб человек-1

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия. Выясняется, что именно привело к смерти рабочего. Не исключено, что не обошлось без нарушения правил безопасности на стройплощадке метрополитена на улице Кижеватова.

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

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