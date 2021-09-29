Григорий Азарёнок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Григорий Азаренок, СТВ: Они готовились к этому давно. Они призывали к диверсиям и терактам. Они призывали своих адептов убивать. Они глумились над памятью погибших летчиков-героев. Вчера они убили человека.

Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Подробности тут .

Дмитрий. Сотрудник Комитета государственной безопасности. 1990 года рождения. Позывной Нирвана. Они вышли на задание: задерживать змагара, причастного к террористической деятельности.

Григорий Азаренок: Но ведь нашим невероятным на всю голову закон не писан. Подонок начал стрелять.

Григорий Азаренок:

Но обратите внимание на его, с позволения сказать, жену. Она заранее изготовилась снимать. Ее муж зарядил ружье, направил его в сторону правоохранителей. А она включила камеру. Чтобы потом все это скидывать в змагарские «телеги».

«Задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ». В СК рассказали, кто та женщина, которая снимала стрельбу в квартире. Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

А дальше словно врата ада прорвали интернет. На светлую память офицера, погибшего при выполнении служебного долга, исполняя воинскую присягу, змагары начали выливать мерзкие помои из своих поганых черных душ. Это просто невозможно описывать спокойно, невозможно смириться с тем, что с людьми сделали телеграмные помойки. Однако большинство белорусов восприняли трагедию как личную.