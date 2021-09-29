Григорий Азарёнок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.
Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Они готовились к этому давно. Они призывали к диверсиям и терактам. Они призывали своих адептов убивать. Они глумились над памятью погибших летчиков-героев. Вчера они убили человека.
Дмитрий. Сотрудник Комитета государственной безопасности. 1990 года рождения. Позывной Нирвана. Они вышли на задание: задерживать змагара, причастного к террористической деятельности.
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Григорий Азаренок:
Но ведь нашим невероятным на всю голову закон не писан. Подонок начал стрелять.
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Григорий Азаренок:
Но обратите внимание на его, с позволения сказать, жену. Она заранее изготовилась снимать. Ее муж зарядил ружье, направил его в сторону правоохранителей. А она включила камеру. Чтобы потом все это скидывать в змагарские «телеги».
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Григорий Азаренок:
А дальше словно врата ада прорвали интернет. На светлую память офицера, погибшего при выполнении служебного долга, исполняя воинскую присягу, змагары начали выливать мерзкие помои из своих поганых черных душ. Это просто невозможно описывать спокойно, невозможно смириться с тем, что с людьми сделали телеграмные помойки. Однако большинство белорусов восприняли трагедию как личную.
«Это убийство стало апофеозом экстремизма и для всего белорусского народа открыло истинное лицо предателей-террористов, негодяев и подлецов, преступников, скрывающихся за рубежом, и тех, кто их укрывает и финансирует. Время показало, что надо принимать самые жесткие и бескомпромиссные меры по пресечению любых попыток террористических угроз. Это убийство не просто сотрудника, патриота, гражданина своей Родины, это покушение на весь белорусский народ, на каждого из нас», – философ Николай Щекин.
«Террорист, застреливший офицера КГБ, был активным адептом БЧБ-идеологии. Эту символику, все организации ее поддерживающие, саму идеологию необходимо признать экстремистскими, связанными с пропагандой и оправданием терроризма и нацизма. Всю эту мерзость нужно выкорчевать под корень», – философ Алексей Дзермант.
«Вечная память! С этого момента все разговоры окончены бесповоротно», – политолог Александр Шпаковский.
Заявление СК: по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело. Здесь подробности.
Григорий Азаренок:
Узнав о трагедии, люди понесли цветы и лампадки к зданию Комитета госбезопасности. У Дмитрия остались жена и маленький ребенок. Он герой. Он погиб, защищая нас.
«Все это снимает жена убийцы». Что говорят люди о погибшем сотруднике КГБ (подробнее здесь)?
Григорий Азаренок:
Сотрудники КГБ, спасибо вам. Вы защищаете нас ценой своей собственной жизни. Вы герои. «Димку вытаскивай!» – прозвучало перед гибелью. Работайте, братья.