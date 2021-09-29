«Вы породили бурю». Владимир Соловьёв об убийстве сотрудника КГБ в Минске

Владимир Соловьев, журналист, теле- и радиоведущий:

Погибшего оперативника зовут Дмитрий, 1990-го года рождения. Во время спецоперации получил смертельное ранение, скончался в больнице. У офицера осталась жена и четырехлетняя дочь. С ними со вчерашнего дня работают психологи. Малышке пока решили не говорить, почему папа домой не пришел. Хотя, если вспомнить, что требовала бчбшная нацистская […]. Вы же помните, они требовали, чтобы устраивали, говоря модным языком, харассмент? Помните? Они требовали, чтобы что вытворяли с семьями правоохранителей, когда публиковали их адреса? Они, наверное, счастливы. Они, наверное, сейчас попытаются еще убить эту жену, этого ребенка. К этому же призываете, к расправе? Напомню, как у нас одна […]. Синица призвал убивать детей силовиков. Я вам так скажу, […]. Вы хотели войны? Вы думали, это вам видеоигры? Понимая характер Лукашенко, вы получите войну. Пищать будет поздно и некому. Вы даже не понимаете, какой шторм придет в ответ. Вы даже не понимаете. Вы поставили себя вне закона, вступили на путь террора. Вы породили бурю.

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