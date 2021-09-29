«Всё это снимает жена убийцы». Что говорят люди о погибшем сотруднике КГБ?

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.
Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Узнав о трагедии, люди понесли цветы и лампадки к зданию Комитета госбезопасности. У Дмитрия остались жена и маленький ребенок. Он герой. Он погиб, защищая нас.
Очень тяжело в эту тяжелую минуту сейчас говорить об этом человеке. Патриот. Человек, который на боевом посту выполнил присягу, отдал свою жизнь за то, чтобы сейчас мы здесь с вами жили в этой мирной стране. Он выполнил свой долг и как офицер, и как человек. Вечная ему память.
Насколько это нужно было сделать напоказ? Это тот хайп, на котором многие и работают и которым добывают для себя популярность. Ну, вы подумайте: остались родители без ребенка, и все это снимает жена убийцы, выкладывает это в Сеть. Это действительно страшно, действительно нужно задуматься о том, что каждый из нас делает, чем каждый из нас живет.
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