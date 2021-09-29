«Всё это снимает жена убийцы». Что говорят люди о погибшем сотруднике КГБ?

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Узнав о трагедии, люди понесли цветы и лампадки к зданию Комитета госбезопасности. У Дмитрия остались жена и маленький ребенок. Он герой. Он погиб, защищая нас.