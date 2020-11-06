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Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями

06 ноября 2020 12:07
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Новости Беларуси. Задержаны очередные фигуранты уголовных дел о массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз жители Жлобина, которые во время протестных акций нападали на правоохранителей. 22-летние братья-близнецы принимали активное участие в массовых беспорядках после президентских выборов.

Они забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили камнями и тротуарной плиткой.

Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями-1

Происходящее снимали на видео и размещали в деструктивных Telegram-каналах. Оба брата ранее судимы за хулиганство, в настоящее время нигде не работают. Один из них является участником праворадикальной околофутбольной группировки.

Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями-4

С какой целью там были?

Половину, наверное, поучаствовать, половину посмотреть, что это вообще такое.

Поучаствовать в массовых беспорядках?

Да, да. Побегать, нервы себе пощекотать. Вышли на остановку, плитку тротуарную ломали. Под гитару. Ну и, в конце концов, бросались в сотрудников, которые шли по той стороне. Ну это, наверное, стадный какой-то инстинкт. Конечно, зря поглазел, называется. Как бы, если сказано находиться дома…

Или будете продолжать еще?

Нет.

Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями-7

Ну так получалось, что мы могли быть не в первом ряду, но потом, когда все бежали, оказывалось, что мы в первом ряду. Да, кричали там что-то или кидать, или что-то еще. […] Те, кто там, толпа вот этих, ну молодежь эта, которая в масках была таких, «намордниках», и в перчатках обрезанных (ну такие бойцовские, черные). Кто-то в наколенниках. Я обратил на это внимание. […] Бутылками, камнями кидались.

Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями-10

Действиям мужчин дана правовая оценка. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу.

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# Массовые беспорядки # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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