Братья-близнецы из Жлобина забросали сотрудников милиции и их автомобили камнями

Они забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили камнями и тротуарной плиткой.

На этот раз жители Жлобина, которые во время протестных акций нападали на правоохранителей. 22-летние братья-близнецы принимали активное участие в массовых беспорядках после президентских выборов.

Новости Беларуси. Задержаны очередные фигуранты уголовных дел о массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происходящее снимали на видео и размещали в деструктивных Telegram-каналах. Оба брата ранее судимы за хулиганство, в настоящее время нигде не работают. Один из них является участником праворадикальной околофутбольной группировки.

– С какой целью там были?

– Половину, наверное, поучаствовать, половину посмотреть, что это вообще такое.

– Поучаствовать в массовых беспорядках?

– Да, да. Побегать, нервы себе пощекотать. Вышли на остановку, плитку тротуарную ломали. Под гитару. Ну и, в конце концов, бросались в сотрудников, которые шли по той стороне. Ну это, наверное, стадный какой-то инстинкт. Конечно, зря поглазел, называется. Как бы, если сказано находиться дома…

– Или будете продолжать еще?

– Нет.