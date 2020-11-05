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Задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома

05 ноября 2020 14:39
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома-1

После записей в мобильных телефонах стало понятно, что оба являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа 2020 года.

Задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома-4

В ходе обыска по месту жительства у одного из них обнаружено огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к радикальным действиям.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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