Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После записей в мобильных телефонах стало понятно, что оба являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа 2020 года.