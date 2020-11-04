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В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену

04 ноября 2020 17:01
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Новости Беларуси. Сотрудник Октябрьского отдела охраны застал двух 13-летних девочек за разрисовыванием стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену-1

Баллончиком с краской юные змагарки написали «Жыве Беларусь», причем с несколькими ошибками.

В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену-4

Поскольку время уже было достаточно позднее для прогулок, девочек доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних, откуда родители забрали их. А заодно и административный протокол.    

# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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