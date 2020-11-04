В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену

Новости Беларуси. Сотрудник Октябрьского отдела охраны застал двух 13-летних девочек за разрисовыванием стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку время уже было достаточно позднее для прогулок, девочек доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних, откуда родители забрали их. А заодно и административный протокол.