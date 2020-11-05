На МКАД сгорел Citroen, к месту происшествия выезжали спасатели

Новости Беларуси. На Минской кольцевой горел автомобиль. Происшествие случилось в 08:30 утра на 48-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда работники МЧС прибыли на место, Citroen был весь охвачен пламенем. Позже выяснилось, что загорание началось в моторном отсеке. В результате происшествия транспортное средство выгорело полностью. Никто не пострадал.