Житель Жлобина отсидит четыре года за то, что бросил в милиционера бутылку

Новости Беларуси. Житель Жлобина отсидит четыре года за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие произошло в Жлобине в ночь с 9 на 10 августа. На протест мужчина вышел, будучи пьяным. Находясь в толпе, он бросил в сторону в инспектора ГАИ несколько бутылок. Одна из них разбилась о голову милиционера. Медики наложили сотруднику несколько швов.

Почувствовал удар каким-то предметом. Потом сразу услышал звон разбитой бутылки. Через несколько секунд почувствовал теплое на лице. Понял, что течет кровь.