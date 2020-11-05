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Житель Жлобина отсидит четыре года за то, что бросил в милиционера бутылку

05 ноября 2020 08:53
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Новости Беларуси. Житель Жлобина отсидит четыре года за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Житель Жлобина отсидит четыре года за то, что бросил в милиционера бутылку-1

Происшествие произошло в Жлобине в ночь с 9 на 10 августа. На протест мужчина вышел, будучи пьяным. Находясь в толпе, он бросил в сторону в инспектора ГАИ несколько бутылок. Одна из них разбилась о голову милиционера. Медики наложили сотруднику несколько швов.  

Житель Жлобина отсидит четыре года за то, что бросил в милиционера бутылку-4

Почувствовал удар каким-то предметом. Потом сразу услышал звон разбитой бутылки. Через несколько секунд почувствовал теплое на лице. Понял, что течет кровь.   

Житель Жлобина отсидит четыре года за то, что бросил в милиционера бутылку-7

Вскоре злоумышленника задержали. Сегодня он раскаивается в своих действиях.  

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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