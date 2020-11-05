СК расследует смерть рабочего в шахте «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует гибель рабочего в шахте «Беларуськалия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, 38-летний горняк получил смертельные травмы в среду, 4 ноября, около 17:00 при проверке датчика работы забойного конвейера в шахте. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы. По факту происшествия ведется расследование.