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СК расследует смерть рабочего в шахте «Беларуськалия»

05 ноября 2020 14:17
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Новости Беларуси. Следственный комитет расследует гибель рабочего в шахте «Беларуськалия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

СК расследует смерть рабочего в шахте «Беларуськалия»-1

По предварительной информации, 38-летний горняк получил смертельные травмы в среду, 4 ноября, около 17:00 при проверке датчика работы забойного конвейера в шахте. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы. По факту происшествия ведется расследование.

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

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