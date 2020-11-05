«Куртку разорвал, кричит «Стреляй!» Григорий Азарёнок о мужчине, ставшем известным после протестного видео

Новости Беларуси. Змагары не перестают радовать перфомансами, забавными курьезами и смешными поступками. В то же время правоохранители продолжают выявлять и методично раскрывать радикалов и экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У активных противников режима постоянно находят то крупные запасы наркотиков, то внушительные арсеналы боевого оружия. Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Вот так у наших змагаров рождаются герои. Посмотрите, какой смелый: куртку разорвал, кричит «Стреляй!» Ну, прямо Александр Матросов. Только здесь, наверное, не обошлось без фронтовых ста грамм. Человек на видео – Кашинский Роман Александрович – любитель налечь на стакан в общественном месте. По соответствующей статье привлекался семь раз. Геройствовать он любит не только с милицией, но и с собственной семьей: пять раз задержан за нанесение телесных повреждений. Шесть раз – за мелкое хулиганство. Но и на этом героическая биография не заканчивается. Кражи и хулиганства – достойный пример эпоса. К слову, никто в него стрелять и не собирался. А вот что бы с этим красавцем было бы, столкнись он не с белорусской милицией.

Григорий Азаренок:

Но экстремистские Telegram такие видео своим поклонникам не показывают. А еще наши зомби-революционеры любят кибертеррористов. Только на практике от террора виртуального до реального иногда бывает только один шаг.

Григорий Азаренок:

Стало известно, что задержаны люди, которые взломали базу данных Мингорисполкома. А дома у них оказалось вот это – боевое оружие, патроны, бронежилет. Но вы не думайте, они мирных перемен хотят. Хотя тех, кто сомневается в психическом здоровье змагаров, становится все меньше. Задержаны двое мужчин за взлом компьютерной системы Мингорисполкома