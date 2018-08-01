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8 августа начнётся суд по делу о гибели рядового Коржича

01 августа 2018 07:49
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Новости Беларуси. Суд по делу о гибели рядового Коржича состоится 8 августа в 11:00.  

Как сообщает пресс-секретарь Верховного Суда Юлия Ляскова, Минский областной суд проведёт судебное разбирательство в выездном судебном заседании в здании суда Московского района. Подсудимыми выступят три человека, которые обвиняются в причастности к смерти Александра Коржича.  

Как стало известно ранее, тело солдата-срочника было обнаружено 3 октября 2017 года. После произошедшего в Печах происшествия следственным комитетом были изучены материалы проверок и отказные материалы по случаям в армии за последние 6 лет.  

По факту гибели Коржича было возбуждено около 15 уголовных дел, были проведены десятки экспертиз. Расследование уголовного дела завершено, три сержанта обвиняются в доведении до самоубийства.  

Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на личном контроле Александра Лукашенко – здесь подробнее.  

# Гибель солдат в армии # происшествия # Александр Коржич

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