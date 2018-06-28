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Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру

28 июня 2018 16:45
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Новости Беларуси. Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели в Печах солдата Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру-1

Такое заявление сделал 28 июня председатель СК Иван Носкевич. Ранее комитет объявлял о завершении предварительного расследования. Было предъявлено окончательное обвинение трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича. Материалы дела передали для ознакомления. После изучения 30 томов уголовного дела по ходатайству матери Александра проводились дополнительные следственные действия. 

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру-4

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру-6

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
В связи с окончанием расследования, прокурор передал дело по обвинению троих военнослужащих 72-го учебного центра в совершении преступлений, в том числе повлекшие тяжкие последствия, а именно – самоубийство рядового Коржича. Троим обвиняемым применяется в вину превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, получение взятки и повторное получение взятки, а также совершение кражи. У следствия нет сомнений в том, что совокупность собранных доказательств подтверждает их вину в полном объеме.

Гибель Александра Коржича в Печах. Новые подробности громкого дела

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру-9

Министр обороны прокомментировал гибель Александра Коржича в Печах

Тело военнослужащего было обнаружено на территории воинской части в Борисовском районе осенью 2017 года. Следствие разрабатывало три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.

# Гибель солдат в армии # происшествия # Иван Носкевич # Фотофакт

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