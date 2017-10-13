Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли на совещании с представителями силовых структур ситуация вокруг гибели солдата в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у главы государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей, и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.