Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко
Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли на совещании с представителями силовых структур ситуация вокруг гибели солдата в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у главы государства.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей, и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.
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Напомним, тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В настоящее время в рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.