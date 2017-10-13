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Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко

13 октября 2017 13:58
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Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли на совещании с представителями силовых структур ситуация вокруг гибели солдата в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у главы государства.

Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей, и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.

В СК озвучили три версии по делу о смерти солдата в Печах (подробности).

Напомним, тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В настоящее время в рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Гибель солдат в армии # Наталья Эйсмонт

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