Конюк: по делу о гибели Коржича в Печах возбуждено около 15 дел

Новости Беларуси. Прокуратура вместе со Следственным комитетом является одним из основных действующих органов в расследовании по факту гибели рядового Александра Коржича.

Как сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, по факту гибели солдата возбуждено около 15 уголовных дел и примерно столько же человек являются фигурантами по данным делам.

По словам генерального прокурора, мать Александра Коржича будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как положено по закону. Александр Конюк встречался с женщиной лично. Подробности не были раскрыты.