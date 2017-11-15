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Конюк: по делу о гибели Коржича в Печах возбуждено около 15 дел

15 ноября 2017 09:36
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Новости Беларуси. Прокуратура вместе со Следственным комитетом является одним из основных действующих органов в расследовании по факту гибели рядового Александра Коржича.

Как сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, по факту гибели солдата возбуждено около 15 уголовных дел и примерно столько же человек являются фигурантами по данным делам.

По словам генерального прокурора, мать Александра Коржича будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как положено по закону. Александр Конюк встречался с женщиной лично. Подробности не были раскрыты.

Конюк: по делу о гибели Коржича в Печах возбуждено около 15 дел-1

Напомним, что 3 октября в воинской части в Печах было обнаружено тело рядового Александра Коржича. Молодому человеку был 21 год. Расследование по факту гибели солдата продолжается больше месяца. Оно находится на постоянном контроле прокуратуры и СК.

Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии

# происшествия # Александр Конюк # Гибель солдат в армии

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