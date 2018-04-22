Андрей Швед о деле погибшего рядового Коржича: «По этой трагедии мы провели десятки экспертиз»

Давайте поговорим о роли судебной экспертизы в конкретном уголовном деле. Может быть, на примере самого громкого за последнее время – дело Коржича. Удалось доказать, что это все-таки было доведение до самоубийства, а не убийство – это была одна из версий. Какова роль судебного эксперта в этом деле?

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Практически нет ни одного уголовного дела, по которому можно установить истину без заключения эксперта. Я таких дел не знаю. Что касается конкретного дела, о котором вы говорите, по этой трагедии мы провели десятки экспертиз. И те выводы, которые сегодня озвучены Следственным комитетом по этой ситуации, практически по всем уголовным делам – это как раз результат работы наших специалистов. Я думаю, что мы разобрались объективно, беспристрастно в этой ситуации.