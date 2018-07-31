169 особей – от плотвы до щуки погибли в одночасье: в Белыничском районе произошел массовый мор рыбы
Новости Беларуси. Массовый мор рыбы в Белыничском районе. Около двухсот особей погибло в реке Осливка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины произошедшего сейчас выясняют правоохранители. Основная версия – попадание в реку сточных вод из соседнего молочно-товарного комплекса.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В прошлом веке эта река считалась одной из самых чистых в Беларуси. Сейчас впору относить к самым загрязненным. Рыбы становится все меньше.
169 особей – от плотвы и карасей до щуки погибли в одночасье. Свидетелями природного ЧП стали местные жители и просигнализировали куда надо. Сюда приехали инспекторы природоохраны и тут же посчитали ущерб.
Дмитрий Мельников, старший государственный инспектор Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Вред окружающей среде составил около шести тысяч рублей. Размер вреда еще не окончательный. Может увеличится в связи с тем, что существует постановление Министерства природных ресурсов, и вред будет исходить из площади загрязненного водоема.
О точных причинах гибели рыбы пока говорить преждевременно. Основная версия случившегося – попадание в реку неочищенных сточных вод из соседнего молочно-товарного комплекса. Он находится на возвышенности. Есть версия, выброс ядовитой жидкости случился после проливных дождей. Навозную жижу не остановили специальные рвы и она попала в водоем. Дело взяла на контроль милиция.
Сергей Низовцов, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Белыничского РОВД:
В настоящее время сотрудниками Белыничского РОВД назначена экспертиза с целью установления причины гибели данной рыбы. В то же время проводим мероприятия по установлению лиц, причастных к замору рыбы.
Погибшую рыбу из реки выловили. Как никак, потенциальный источник новой инфекции. Грунт и воду отправили на лабораторное исследование. А виновных ждет административная ответственность. Кроме компенсации ущерба природе (это порядка шести тысяч рублей) им придется заплатить и внушительный штраф.
Юрий Прокопенко, СТВ:
И о позитивном. Рыбе в реке Осливка быть. После того, как завершатся проверки, причины недавнего мора будут устранены. Кроме того, районные власти прорабатывают вопрос о зарыблении водоема.