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В Копыле минивэн сбил 7-летнюю девочку

31 июля 2018 15:17
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Новости Беларуси. ДТП в Копыле. 41-летний местный водитель совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Копыле минивэн сбил 7-летнюю девочку -1

На дороге дети оказались внезапно. Школьница получила травмы и была госпитализирована. Известно, что автолюбитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. 

В Копыле минивэн сбил 7-летнюю девочку -4

ГАИ просит, чтобы водители при движении были внимательнее. Особенно сейчас, когда во время каникул на улицах много школьников. 

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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