В Копыле минивэн сбил 7-летнюю девочку

Новости Беларуси. ДТП в Копыле. 41-летний местный водитель совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На дороге дети оказались внезапно. Школьница получила травмы и была госпитализирована. Известно, что автолюбитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности.