СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата в части в Борисовском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего в Борисовском районе.

По информации СК, 3 октября в подвальном помещении на территории воинской части было найдено тело военнослужащего, который проходил срочную службу с мая 2017 года.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.

Проводится ряд экспертиз и исследований.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия».

Продолжается расследование.

Татьяна Белоног:

Проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям.

Следствие устанавливает реальное положение дел с воинской дисциплиной в части.