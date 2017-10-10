СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата в части в Борисовском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего в Борисовском районе.
По информации СК, 3 октября в подвальном помещении на территории воинской части было найдено тело военнослужащего, который проходил срочную службу с мая 2017 года.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.
Проводится ряд экспертиз и исследований.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия».
Продолжается расследование.
Татьяна Белоног:
Проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям.
Следствие устанавливает реальное положение дел с воинской дисциплиной в части.
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