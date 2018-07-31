На улице Притыцкого сгорел грузовик

Новости Беларуси. Сгорел посреди дороги. Около половины одиннадцатого утра в районе станции метро Пушкинская спасатели тушили грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Огонь и дым были видны далеко от места происшествия. Пожарные быстро справились с огнем. Но кабина машины полностью уничтожена. Причина пожара пока устанавливается. Возможно, в кабине произошло короткое замыкание. Кстати, по словам водителя, машина всего неделю назад прошла техосмотр.