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Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

11 января 2025 18:04
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Прогнозы развития системы международных отношений в наступившем году. Какие они?

Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Не знаем, как насчет войны, но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется.

Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Этот год будет годом великого перелома от войны к миру, к дипломатии. 

Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Александр фон Бисмарк, общественный деятель, политик, основатель проекта «Диалог Бисмарка»:
Только путем переговоров и сообща можно двигаться далее. Нам необязательно всегда придерживаться одинаковых позиций, но дипломатия важна. 

Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.

# Надежда Сасс # Международная политика # Андрей Богодель # Сергей Станкевич # Александр Лукашенко

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