Система международных отношений – каковы прогнозы развития в 2025-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Прогнозы развития системы международных отношений в наступившем году. Какие они?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: Не знаем, как насчет войны, но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия): Этот год будет годом великого перелома от войны к миру, к дипломатии.

Александр фон Бисмарк, общественный деятель, политик, основатель проекта «Диалог Бисмарка»: Только путем переговоров и сообща можно двигаться далее. Нам необязательно всегда придерживаться одинаковых позиций, но дипломатия важна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.