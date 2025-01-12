Косыгин: на территории Украины решаются задачи стратегического масштаба, прежде всего американцами
Беларусь следит за тем, как развиваются события в соседней стране. Наш Президент не раз призывал остановить кровопролитие, и, напомним, переговорный процесс начался именно на территории Беларуси. Александр Лукашенко лично содействовал этому, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и Минск не раз помогал Киеву в сложных ситуациях. Но все хорошее почему-то быстро забывается. Вот и на неделе Зеленский несколько раз вспоминал о Беларуси, но именно эти эпизоды вряд ли пойдут на благо двусторонним отношениям.
Мир уже не будет прежним. Между центрами сил началось геополитическое соперничество за влиятельность своих полюсов. Теперь открытое. Глобальные Юг и Восток занялись созданием новой архитектуры мироустройства, не озираясь на высокие этажи небоскребов на Манхэттене. Такие изменения последний раз происходили после Второй мировой войны. Тогда «ключом» к Рейхстагу стала белорусская наступательная операция «Багратион». Сейчас время прокси-войн. Болевая точка геополитики – Украина. Но эти стрелы пытаются перенаправить снова в строну белорусского балкона.
Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важно понимать, что результатом этой политики однополярности, продвигаемой США, англосаксами, будет череда кровавых конфликтов. В том числе и украинский конфликт, где Украина – всего лишь разменная монета. На территории Украины решаются задачи стратегического масштаба, прежде всего американцами. Весь мир уже видит, что политика однополярного мира рухнула. Что конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, коллективным Западом зашел в тупик и требует решения. Причем это решение должно быть невоенным.
Заявление Зеленского – провокация перед переговорами? Разбираемся в новой риторике Киева.