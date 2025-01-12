Беларусь следит за тем, как развиваются события в соседней стране. Наш Президент не раз призывал остановить кровопролитие, и, напомним, переговорный процесс начался именно на территории Беларуси. Александр Лукашенко лично содействовал этому, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и Минск не раз помогал Киеву в сложных ситуациях. Но все хорошее почему-то быстро забывается. Вот и на неделе Зеленский несколько раз вспоминал о Беларуси, но именно эти эпизоды вряд ли пойдут на благо двусторонним отношениям.

Мир уже не будет прежним. Между центрами сил началось геополитическое соперничество за влиятельность своих полюсов. Теперь открытое. Глобальные Юг и Восток занялись созданием новой архитектуры мироустройства, не озираясь на высокие этажи небоскребов на Манхэттене. Такие изменения последний раз происходили после Второй мировой войны. Тогда «ключом» к Рейхстагу стала белорусская наступательная операция «Багратион». Сейчас время прокси-войн. Болевая точка геополитики – Украина. Но эти стрелы пытаются перенаправить снова в строну белорусского балкона.