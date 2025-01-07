Лукашенко: лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Эти важные слова в светлый праздник Рождества Христова прозвучали от Александра Лукашенко. Президент 7 января посетил храм Святителя Николая Чудотворца в Логойске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но такая мирная позиция нашей Беларуси явно не всем по душе. Взять хотя бы ту же Украину. Владимиру Зеленскому только дай повод навести шороху в прессе. Хотя, казалось бы, с учетом нынешнего положения, на первом плане у украинского лидера должны быть абсолютно другие заботы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним все были в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду: надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять.

Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться. Недавно Володя Зеленский кричал, то ли на Новый год: «Жыве Беларусь!». Ну, жыве, естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: не дай бог.