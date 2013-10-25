Заседание Совета глав государств СНГ в Минске. Итоги. Мнения журналистов

Новости Беларуси. Беларусь не мыслит своего суверенитета и независимости без теснейшего сотрудничества со странами СНГ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 25 октября на заседании Совета глав государств Содружества.

Встреча прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе. Повестка дня внушительная – полтора десятка вопросов, которые затрагивают самые разные сферы.

Трехэтажный Дворец Независимости на проспекте Победителей в Минске второй день в эпицентре политических событий. Сегодня в витражах и остекленных фасадах отражается не только жизнь большого города, но и флаги 11 государств СНГ. Национальные мотивы «слуцких поясов» и государственная символика придают особый колорит и создают настрой.

Еще вчера Дворец Независимости впечатлил своей новизной и величественностью. Сегодня здесь атмосфера немного иная – более праздничная и торжественная. 11 делегаций из стран Содружества приехали сюда, чтобы подвести итог и наметить перспективы.

Картежи политиков стали подъезжать к парадному около полудня. Церемония встречи получилась действительно красивой. Первым по ковровой дорожке прошел во Дворец президент Азербайджана, затем Армении, следующим прибыл лидер Казахстана. Это по протоколу, в алфавитном порядке. Руководители делегаций Кыргызстана, Молдовы, далее делегации Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Александр Лукашенко на правах хозяина саммита лично встречал гостей у входа. Здесь же и рота почетного караула. Владимир Путин почему-то приехал вне протокольного списка – последним.

За круглым столом – 11 руководителей делегаций. Начали заседания в узком составе с приятного. Александр Лукашенко от всех присутствующих поздравил президента Алербайджана Ильхама Алиева с победой на недавних президентских выборах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, вчера сбросились, Владимир Владимирович предложил. Цветы купили по утру свежие.

Основной разговор – будущее Содружества. Темп роста экономик СНГ за прошлый год превысил среднемировой показатель. Но вот товарооборот между странами Содружества немного пошел вниз. Президент Беларуси предложил подумать о новых способах прагматичного взаимодействия и активнее использовать возможности интеграционных объединений. Во время этой встречи свои позиции высказали руководители всех делегаций.

Александр Лукашенко:

Я полагаю, было бы уместно сказать о трех направлениях, где нам стоит существенно усилить работу. Во-первых, это координация деятельности наших государств на международной арене. Далеко не всегда наши страны выступают с единых позиций. К сожалению, это проявляется даже на площадке Организации Объединенных Наций. Иногда наши партнеры поддерживают решения, направленные против Содружества или его отдельных членов. Вряд ли можно считать эту практику продуктивной. Не думаю, что это практика, скорее всего, это недоработки наших правительств и министерств иностранных дел.

Второе: активизация работы на региональном уровне. Нам необходимо более активно разрабатывать и осуществлять трансграничные проекты. Тогда и заинтересованность отдельных государств, и их стремление жить и работать в рамках СНГ будут более ощутимыми.

Третье, очень важное для нас: популяризация Содружества среди современной молодежи. Здесь нам стоит более активно использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии. В первую очередь, это социальные сети и мультимедийные платформы.

Уважаемые коллеги, уверен, что реализация этих инициатив позволит достичь весомых результатов в нашем сотрудничестве.

И последнее. Уважаемые друзья, мы, действительно, очень давно, практически целый год после принятия этого решения, готовились здесь, в Минске, вас встретить. Это не столько и не только, чтобы показать наши возможности, хотя и не без этого. Это потому, что Беларусь не мыслит свой суверенитет и независимость без теснейшего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Более того, мы не видим себя успешным государством без сотрудничества с нашими народами, с которыми мы жили почти целый век, последний век, как единая семья. Это наша принципиальная позиция.

Суверенитет, независимость, достаток народа можно обеспечить только в единстве с республиками, представители которых – главы государств – находятся за этим столом. Позвольте от имени белорусского народа заверить вас, что такая принципиальная позиция Беларусью будет поддерживаться и впредь.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мне кажется, приоритетное значение нужно придать сегодня состоянию дел в экономической сфере, тем более что рост экономик государств Содружества в 2012 году составлял 3,4%, а в этом году будет лишь 1,8%. Разумеется, эти тенденции нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в мировой экономике – а она оставляет желать лучшего, – однако нашим странам вполне по силам сформировать собственную повестку развития, генерировать крупные инвестпроекты, совершенствовать деловой климат, не дожидаясь улучшения внешней конъюнктуры.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

Хотел бы отметить значение и важность работы, проделанной Республикой Беларусь в год своего председательства в Содружестве. Это важно еще и потому, что современные хозяйственные связи находятся в процессе своего ускоренного развития. В этом смысле активная реализация концепции председательства, предложенная Республикой Беларусь, стала фактором укрепления сотрудничества в нашей организации и повышения ее авторитета. Республика Таджикистан продолжает рассматривать СНГ в качестве важного регионального механизма многосторонних связей на постсоветском пространстве.

Ислам Каримов, Президент Республики Узбекистан:

У нас есть все основания говорить о сохраняющейся востребованности СНГ для каждого государства-участника. Содружество предоставляет широкую возможность для выработки взаимоприемлемых подходов, скоординированных практических мер, направленных на своевременное адекватное реагирование, на вызовы и угрозы устойчивому развитию стабильности и безопасности государств-участников, решение тех споров и разногласий, которые возникают, в конечном итоге, если сказать очень коротко, для развития взаимного общения граждан на постсоветском пространстве. Говоря о многоплановом сотрудничестве стран СНГ, мы имеем в виду, прежде всего, взаимодействие государств-участников СНГ в борьбе с экстремизмом, терроризмом.

Еще вчера на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств подтвердили, что двери новых объединений открыты для всех. Сегодня снова вернулись к украинскому вопросу. Киев планирует подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, при этом проявляет интерес и к Таможенному союзу. Виктор Янукович заявил, что компромисс между двумя интеграциями Украина все же найдет.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Развитие отношений Украины с Европейским союзом также никоим образом не будет препятствовать эффективному взаимодействию со странами-учатницами зоны свободной торговли в рамках СНГ и Таможенного союза, поскольку торгово-экономическое сотрудничество в этих форматах отвечает общепринятым нормам ВТО. Мы категорически против создания искусственных барьеров в торговле. Я думаю, что мы найдем там компромиссы и мы откроем новые возможности продвижения наших товаров на наши совместные рынки.

Мы также, конечно, с пониманием относимся и к опасениям, которые возникают у наших партнеров в СНГ. Мы предложили сформировать постоянно действующий консультативный формат – Украина, Европейский союз, Таможенный союз – и рассчитываем на поддержку такой инициативы.

После общения в узком составе к столу переговоров уже в большом зале присоединились и другие участники делегаций. Встреча прошла в расширенном формате. Александр Лукашенко подчеркнул: несмотря на существующие разговоры, Содружество Независимых Государств не изжило себя, и не в коем случае нельзя потерять СНГ, как площадку для диалога.

Александр Лукашенко:

Мы работаем здесь второй день, и, по признанию не только участников этих мероприятий, но и людей, которые за нами наблюдают (а за нами следят второй день миллионы глаз), отмечают, что мы работаем эффективно и успешно. В рамках председательства мы постарались передать дополнительный динамизм взаимодействия между странами СНГ по всем направлениям. Особое внимание уделялось экономическому сотрудничеству, работе по подготовке проекта Договора о зоне свободной торговли услугами, развитию межотраслевой и производственной кооперации. В первую очередь, это касается таких областей, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, телекоммуникации, нано-, биотехнологии, космос.

Наше председательство проходит в год экологической культуры и охраны окружающей среды. Мы стремились к тому, чтобы благополучие нашего общего дома стало повседневной заботой каждого гражданина стран Содружества. Поэтому белорусская сторона инициировала принятие соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Нами был предложен перечень региональных «зеленых» энергетических проектов. Мы выступили с конкретными идеями по дальнейшей модернизации экономик государств-участников СНГ посредством широкого внедрения экологически чистых технологий. Беларусь выполнила все ваши поручения, и мы реализовали план конкретных мероприятий. Но потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан.

В последнее время очень многие говорят, что вокруг Содружества Независимых Государств, республик бывшего Советского Союза, возникло много центров силы, которые так или иначе притягивают наши государства. Это действительно так. Но вы знаете, тем, кто сегодня заявляет о том, что в связи с появлением новых интеграционных образований, этих центров силы Содружество чуть ли не изжило себя, хотел бы сказать следующее. Да, мы будем сотрудничать с этими центрами силы. Мы не отказываемся от сотрудничества с Китайской Народной Республикой, особенно государством, которое ближе географически нашему государству – Центральной Азии, таким центром силы мощным, как Европейский Союз, с ним тоже республики бывшего Советского Союза сотрудничают. Мы ищем нормальные пути взаимодействия. Но то, что объединяет нас, наверное, вряд ли когда-то объединит эти центры силы с нами. Мы не только говорим, образно говоря, на одном языке, мы, видимо, одинаково думаем. И это великое достижение для нас и наших народов. Это говорит за то, что мы ни в коем случае не должны потерять эту великую площадку для диалога, имя которой – Содружество Независимых Государств.

По итогу переговоров принято без малого полтора десятка документов. Они охватывают различные отрасли: экономическую, гуманитарную и сферу безопасности. Так, утвердили программы по борьбе с преступностью, торговлей людьми, наркобизнесом, терроризмом.

Делегации обсудили и вопросы гуманитарного сотрудничества. Например, решено присвоить статус культурных столиц СНГ в следующем году казахстанскому Алматы и кыргызскому городу Ош. Руководители делегаций высказали желание, чтобы в состав СНГ вернулась Грузия. Страна покинула содружество в августе 2008 года.

Александр Лукашенко:

Хотел бы, чтобы мы не забывали, что наше Содружество – это живой организм, а любому организму нужно развитие. Несколько лет назад из нашего Содружества вышла Грузия. Видимо, тогда для этого были определенные внутренние мотивы, но жизнь не стоит на месте. Мы как жили рядом друг с другом, так и продолжаем жить. Ведь это нам дано от Бога. Поэтому совершенно откровенно заявляю опять, еще раз подчеркиваю, это не только мое мнение, что мы хотели бы, чтобы Грузия вернулась в состав Содружества.

Вы знаете, об этом говорил накануне своего председательства, и этот год не прошел даром. В Грузии очень много, в том числе и в руководстве, желающих иметь площадку, где можно обсуждать не только политические, но и экономические вопросы, вопросы жизни наших государств. Я думаю, Грузия услышит это послание. Думаю, для того, чтобы от слов перейти к делу, нам надо искать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет.

2013 год в СНГ прошел под девизом «Интеграция во благо человека». За период, пока Минск находился у руля организации, инициировано и практически реализовано около 70 проектов. Эксперты уже оценивают год председательства Беларуси в СНГ как весьма продуктивный. Этот руководящий статус в Содружестве Независимых Государств от Беларуси в будущем году переходит к Украине. Поэтому Виктор Янукович сегодня озвучил с большой трибуны свои планы и намерения по дальнейшему развитию СНГ.

Виктор Янукович:

Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить Президента Республики Беларусь за успешное проведение белорусской стороной и высокую организацию сегодняшнего заседания стран СНГ. И я уверен в том, что тем решением, которое было сегодня принято в результате нашей конструктивной работы, стало наше общее видение нашего совместного будущего.

2015 год в СНГ, 2014 год – Год туризма. Сегодня также принято решение о том, что в следующем 2014 году в Содружестве Независимых Государств будет председательствовать Украина. Председательство Украины будет направлено на обеспечение дальнейшего поступательного развития Содружества, укрепление взаимовыгодного сотрудничества между его членами, отвечающее национальным интересам каждого государства-участника СНГ.

Одним из ключевых направлений председательства Украины в Содружестве мы видим дальнейшее развитие экономического сотрудничества. В этой связи важным является обеспечение полномасштабного функционирования договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества. Мы исходим из того, что заложенные в нем механизмы, должны стать реально действующими. В связи с этим необходимо подготовить подписание ряда предусмотренных договоров, соглашений о транзите трубопроводным транспортом, торговых услугах, о поэтапной отмене экспортных пошлин и так далее.

Особое внимание будем уделять сотрудничеству в энергетической сфере. И, прежде всего, вопросам транспортировки энергоресурсов, обеспечения надежности их поставок, выработки понятных и четких принципов деятельности государств-участников СНГ на рынке энергоносителей.

Еще одно важное направление – сотрудничество в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Сегодня подписаны 4 среднесрочные программы в этой сфере, рассчитанные до 2018 года.

В эти дни Минск стал основным ньюсмейкером для печатных изданий, информационных лент, теле- и радиоэфиров десятков стран, причем не только Содружества. Три сотни журналистов не только передавали «горячие» новостные заявления с полей саммита, но и сами высказывали свое видение происходящего. В кулуарах пресс-центра уже обсуждают масштабы и уровень проведения политического форума.

Александра Прокопенко, журналист (Россия):

Отлично организованы и связь, и трансляции. В общем, нареканий нет. Сплошное удовольствие.

Минск – очень открытый, замечательный город. Я не знаю, как другие делегации, лично вот я и российская делегация, с которой мы были, получили колоссальное удовольствие от нахождения здесь, и нам кажется, что все прошло отлично.

Дарка Олифер, корреспондент телеканала ICTV (Украина):

Мы очень приятно удивлены. Это искренне, абсолютно искренне. Потому что, во-первых, если мы говорим об организации, организовано, действительно, на очень хорошем уровне. Мы очень ездим, мы имеем с чем сравнить. И на самом деле, начиная от того, как люди перемещались внутри Дворца, как была возможность организована доступа к каким-то спикерам, к людям, с которыми можно было меняться какой-то информацией, на самом деле очень здорово. Минимум каких-то запретительных мероприятий. Было очень корректно, очень уважительно.

Ярослав Красиенко, корреспондент телеканала КТК (Казахстан):

Очень красиво получилось, очень здорово. Я вчера, когда вечером отсюда вышел, на некоторое расстояние отошел, я прям повернулся, минут 5 вот стоял, вот смотрел, потому что, действительно, очень красиво, очень впечатляет. Есть на что посмотреть. И здорово, что в городе у вас появился такой объект, где, наверное, теперь не только это будет мероприятие, подобные форумы будут проходить. И гости, я думаю, будут довольны, потому что, ну, здорово, восхищает.

После общения с журналистами Александр Лукашенко поблагодарил делегации за участие в саммите, а так же пригласил приехать на чемпионат мира по хоккею в будущем году. Финалом встречи стала новая традиция: у Дворца Независимости заложили аллею почетных гостей. Здесь и цветочные композиции, и многоструйные фонтаны. Сажать деревья лидерам стран Содружества помогали молодые белорусы в национальных костюмах государств СНГ.

Беларусь с оптимизмом смотрит в будущее СНГ. Об этом говорится в заявлении о ходе председательства нашей страны в Содружестве, которое подписал глава государства Александр Лукашенко. В частности, в документе говорится, что перед странами СНГ стоят сложные и благородные общие задачи: создание конкурентоспособной экономики, повышение уровня жизни граждан наших стран и их безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.