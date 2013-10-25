Александр Лукашенко: СНГ хотело бы возвращения Грузии в состав Содружества

Новости Беларуси. Беларусь не мыслит своего суверенитета и независимости без теснейшего сотрудничества со странами СНГ. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 25 октября на заседании Совета глав государств Содружества. Встреча прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Повестка дня внушительная: полтора десятка вопросов, которые затрагивают самые разные сферы.

Некоторые участники форума прибыли в белорусскую столицу буквально за несколько часов до начала Саммита. Так, утром 25 октября в Национальном аэропорту приземлились самолеты делегаций Туркменистана, Азербайджана и Молдовы. Масштабный форум прошел в новом Дворце Независимости.

Саммит СНГ официально объявлен завершившимся. Главы делегаций 11 стран сейчас находятся на рабочем обеде.

Руководители и делегации сперва встретились в узком составе. Одна из центральных тем – будущее Содружества, в том числе и экономический аспект. Темп роста экономик СНГ за 2012 год превысил среднемировой показатель, но вот товарооборот между странами СНГ немного снизился. Президент Беларуси предлагает подумать о новых способах экономического взаимодействия и активнее использовать возможности интеграционных объединений.

Александр Лукашенко особо подчеркнул: Беларусь не мыслит своего суверенитета и независимости без теснейшего сотрудничества со странами СНГ. Во время встречи свои позиции высказали руководители всех делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я полагаю, было бы уместно сказать о трех направлениях, где нам стоит существенно усилить работу. Во-первых, это координация деятельности наших государств на международной арене. Далеко не всегда наши страны выступают с единых позиций. К сожалению, это проявляется даже на площадке Организации Объединенных Наций. Иногда ниш партнеры поддерживают решения, направленные против Содружества или его отдельных членов. Вряд ли можно считать эту практику продуктивной. Не думаю, что это практика, скорее всего, это недоработки наших Правительств и Министерств иностранных дел.

Второе. Активизация работы на региональном уровне. Нам необходимо более активно разрабатывать и осуществлять трансграничные проекты. Тогда и заинтересованность отдельных государств и их стремление жить и работать в рамках СНГ будет более ощутимой.

Третье. Очень важное для нас. Популяризация Содружества среди современной молодежи. Здесь нам стоит более активно использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии. В первую очередь это социальные сети и мультимедийные платформы.

Уважаемые коллеги, уверен, что реализация этих инициатив позволит достичь весомых результатов в нашем сотрудничестве.

И последнее. Уважаемые друзья, мы действительно очень давно, практически целый год после принятия этого решения, готовились здесь, в Минске, вас встретить. Это не столько и не только, чтобы показать наши возможности, хотя и не без этого. Это потому, что Беларусь не мыслит свой суверенитет и независимость без теснейшего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Более того, мы не видим себя успешным государством без сотрудничества с нашими народами, с которыми мы жили почти целый век, последний век, как единая семья. Это наша принципиальная позиция. Суверенитет, независимость, достаток народа можно обеспечить только в единстве с республиками, представители которых, главы государств находятся за этим столом. Позвольте от имени белорусского народа заверить вас, что такая принципиальная позиция Беларусью будет поддерживаться и впредь.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мне кажется, приоритетное значение нужно придать сегодня состоянию дел в экономической сфере, тем более что рост экономик государств Содружества в 2012 году составлял 3,4%, а в этом году будет лишь 1,8%. Разумеется, эти тенденции нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в мировой экономике, а она оставляет желать лучшего, однако нашим странам вполне по силах сформировать собственную повестку развития, генерировать крупные инвестпроекты, совершенствовать деловой климат, не дожидаясь улучшения внешней конъюнктуры.

Еще на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств подтвердили, что двери новых объединений открыты для всех. В этой связи было интересно услышать позицию Украины, которая планирует подписать соглашение об Ассоциации с Евросоюзом. При этом официальный Киев проявляет интерес и к Таможенному союзу. Виктор Янукович заявил, что компромисс между двумя интеграциями Украина найдет.

Виктор Янукович, президент Украины:

Развитие отношений Украины с Европейским союзом также никоим образом не будет препятствовать эффективному взаимодействию со странами-участницами зоны свободной торговли в рамках СНГ и Таможенного союза, поскольку торгово-экономическое сотрудничество в этих форматах отвечает общепринятым нормам ВТО. Мы категорически против создания искусственных барьеров в торговле. Я думаю, что мы найдем там компромиссы и мы откроем новые возможности продвижения наших товаров на наши совместные рынки.

Уже после общения в узком составе к столу переговоров присоединились и другие участники делегаций. Встреча прошла в расширенном формате.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на существующие разговоры, Содружество Независимых Государств не изжило себя и ни в коем случае нельзя потерять СНГ как площадку для диалога.

По итогу переговоров было принято без малого полтора десятка документов. Они охватывают все отрасли: экономическую, гуманитарную и сферу безопасности. Касательно последней, подписано сразу несколько документов. Это программы по борьбе с преступностью, торговлей людьми, наркобизнесом и терроризмом.

Делегации обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества. Например, решено присвоить статус культурных столиц СНГ в 2014 году казахстанскому городу Алматы и кыргызстанскому городу Ош.

Статус председателя в Содружестве Независимых Государств от Беларуси переходит к Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот еще одно важное заявление, которое прозвучало 25 октября. Руководители делегаций приняли решение, что хотели бы, чтобы в состав СНГ вернулась Грузия. Страна покинула Содружество в августе 2008 года.

Александр Лукашенко:

Хотел бы, чтобы мы не забывали, что наше Содружество – это живой организм, а любому организму нужно развитие. Несколько лет назад из нашего Содружества вышла Грузия. Видимо, тогда для этого были определенные внутренние мотивы, но жизнь не стоит на месте. Мы как жили рядом друг с другом, так и продолжаем жить. Ведь это нам дано от бога. Поэтому совершенно откровенно заявляю, опять еще раз подчеркиваю, что это не только мое мнение, что мы хотели бы, чтобы Грузия вернулась в состав Содружества.

Вы знаете, об этом говорил накануне своего председательства, и этот год не прошел даром. В Грузии очень много, в том числе и в руководстве, желающих иметь площадку, где можно обсуждать не только политические, но и экономические вопросы, вопросы жизни наших государств. Я думаю, Грузия услышит это послание.

Думаю, для того, чтобы от слов перейти к делу, нам надо искать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет.

Александр Лукашенко поблагодарил все делегации за участие в саммите, также пригласил всех посетить Минск в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею.

25 октября появилась еще одна красивая традиция. Возле Дворца Независимости высадили Аллею почетных гостей.