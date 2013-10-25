Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Итоги

Новости Беларуси. Минск стал центром интеграции и большой политики. Белорусская столица принимает сразу два саммита на уровне глав государств. 24 октября – заседание Высшего Евразийского экономического совета, а 25 октября лидеры СНГ обсудят перспективы содружества. И, как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, по итогам прошедшего заседания Высшего Евразийского экономического совета Беларусь видит в интеграции мощный фактор для динамичного развития государств.

Вип-персон большой политики в Минске принимает Дворец Независимости. Его строили специально для проведения вот таких масштабных форумов.

Это только лишь один объект из целого комплекса, посвященного суверенитету нашей страны. Совсем рядом – обновленный выставочный центр. Его минчане называют «ромашка». Оборудовали специально для работы прессы.

Еще утром в Минск прибыли почти 300 журналистов. Такой внушительный творческий интернационал – всего лишь информационное сопровождение топ-персон.

Площадь Государственного флага стала своеобразным маяком города, на который брали ориентир кортежи официальных лиц.

Мероприятие, с которого и начались, по сути, два дня большой политики в Беларуси, – заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это главный инструмент управления в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

Первым во Дворец Независимости прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позже на встрече поприветствовали и главу Российской Федерации Владимира Путина. После непродолжительного общения в Зимнем саду политики направились в Зал официальных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем вступительном слове Александр Лукашенко отметил, что Минск – уже традиционное место, где принимаются важнейшие интеграционные решения. Фактически в белорусской столице в ноябре 2009 года и был образован Таможенный союз.

Сегодня доминанта политического разговора – подготовка проекта договора о Евразийском экономическом союзе. Такой документ будет напрямую влиять на развитие взаимоотношений между государствами огромного региона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У каждого партнера, конечно же, свое видение перспектив. Это, конечно, нормально. Однако мы обязаны найти те решения, которые устраивают всех. На наш взгляд, это возможно. При этом, полагаем необходимым придерживаться следующих принципов.

Во-первых, в нашем понимании развитие интеграции должно представлять движение вперед в устранении любых барьеров на пути всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. К сожалению, сегодня, несмотря на проведенную нами работу, количество изъятий и ограничений не уменьшилось. По некоторым направлениям даже возросло.

Во-вторых, мы не можем продуктивно двигаться дальше, не выполнив наши предыдущие договоренности, не достигнув тех прагматичных или, если хотите, практических целей интеграции, о которых мы неоднократно все заявляли.

В-третьих, уверен, что не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. Суверенитет – не икона. Все имеет свою цену. Если мы хотим жить лучше, то чем-то надо поступиться, жертвовать. Главное – это благополучие людей.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в интеграции есть явные торговые плюсы: растет товарооборот и экспорт за пределы общих границ «тройки». Но есть и насущные вопросы. Например, по работе Таможенного кодекса. Барьеры между странами все-таки еще остались.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Имеются вопросы по электроэнергетической сфере. Так, при заключении соответствующих заключений ЕЭП был уже предусмотрен особый режим, связанный с энергосистемой России по сравнению с Казахстаном. В результате отсутствует свободный доступ потребителям, поставщикам электроэнергии. Казахстан не может транзитом через территорию России подавать электроэнергию в Беларусь и так далее.

Со стороны предпринимателей и других участников подвергается большой критике Таможенный кодекс Таможенного союза. Обращается внимание на необходимость либерализации Таможенного кодекса, максимальное упрощение таможенных процедур на внешних границах.

Поэтому я считаю, что деятельность созданной нами Евразийской экономической комиссии должна быть направлена на устранение вот этих диспропорций и барьеров.

Интерес к общему рынку Беларуси, России и Казахстана проявляют многие страны. И это уже не секрет. Заявление Армении о вступлении в интеграционную структуру – отдельный пункт повестки дня. Официальный Киев традиционно за развитие взаимоотношений, но пока остается в статусе наблюдателя.

Президент Казахстана рассказал об интересе к интеграции на постсоветском пространстве и Турции, а российский лидер – о возможности присоединения к зоне свободной торговли одной из крупнейших мировых экономик – Индии.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Только что у нас в гостях был наш большой друг, премьер-министр Индии. Он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече о том, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с Таможенным союзом. Я думаю, что, имея в виду объемы, масштабы индийского рынка, перспективы развития Азии в целом, нам нужно самым серьезным образом отнестись к этому предложению.

К общению глав государств в формате тройки Беларуси, Казахстана и России присоединились Украина, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Все эти страны проявляют интерес к Таможенному союзу. Так что время говорить и о расширении интеграции.

На полях саммита пройдут консультации между Украиной и «тройкой». Страна – пока наблюдатель в Таможенном союзе. К какому выводу придут стороны, пока неизвестно.

Кроме того, в сегодняшней повестке – и вопрос присоединения Армении к этому интеграционному образованию.

По итогу встречи президенты подписали документы о совместных договоренностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был напряженный для политиков день. Все-таки переговоры в разных форматах закончились затемно. Уже после заседания Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вышли к прессе, чтобы сделать заявление. В этих сообщениях кратко и емко озвучена позиция каждой страны по вопросам интеграции.

Александр Лукашенко:

Принятые решения продемонстрировали неуклонное стремление стран-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства к дальнейшему поступательному углублению интеграционных процессов.

Помимо руководителей «тройки» в заседании Высшего совета в качестве приглашенных также приняли участие президенты Армении, Украины, Таджикистана и представители Кыргызстана. Мы рассмотрели вопросы по дальнейшему взаимодействию «тройки» с Арменией, которая выразила желание участвовать в Таможенном союзе и ЕЭП, и с Украиной, которая заявляет о намерении подписать соглашение об Ассоциации с Европейским союзом.

Все поставленные вопросы Арменией и Украиной, касающиеся Таможенного союза, ЕЭП и в перспективе Евразийского экономического союза, были рассмотрены на этих заседаниях и даны исчерпывающие, честные и открытые ответы нашим коллегам. Мы приветствовали их желание вступить в Таможенный союз.

Это очень важные вопросы, которые окажут серьезнейшее влияние на развитие торгово-экономических отношений во всем регионе.

Мы с самых ранних этапов интеграции последовательно придерживались позиции о том, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве, несомненно, являются благом для экономического развития участников, а, в конечно итоге, для простых людей, граждан этих государств.

Мы не перед кем не закрываем дверь в наше объединение. А если кто-нибудь ее перед собой захлопнет сам, это будет противоестественно. Наши народы слишком многое связывает, чтобы мы отгораживались друг от друга.

Владимир Путин:

Главы государств «тройки» договорились двигаться к тому, чтобы полностью ликвидировать действующие изъятия и ограничения из общего режима Таможенного союза и Единого экономического пространства. Это значит, что будут сняты все остающиеся барьеры на пути свободного обмена товарами, услугами, капиталом, технологиями и рабочей силой.

Завершается кодификация правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. В финальную стадию входит и процесс согласования текста договора о Евразийском экономическом союзе. У нас есть общее понимание, что союз должен проводить сбалансированную макроэкономическую и бюджетную политику.

Планируем также более плотно координироваться в вопросах занятости и развития инфраструктуры, включая создание евразийских транспортных и энергетических сетей.

Большое внимание страны «тройки» уделяют вопросам создания общего рынка высокотехнологичной продукции, улучшению инвестиционного и делового климата, что должно прямо способствовать повышению эффективности наших национальных экономик.

Устойчивый рост неразрывно связан с конкуренцией. В связи с этим мы одобрили соответствующий модельный закон. Он направлен на сближение правового регулирования в области конкурентной политики Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.

Конечно, особые слова благодарности нашим хозяевам за организацию этой встречи и работы. И, конечно, нам было очень приятно работать в таких приспособленных для работы подобного рода и уровня интерьерах и помещениях. Мне кажется, что здесь очень удобно. Я вас, хозяев, с этим поздравляю.

Нурсултан Назарбаев:

Мы договорились, что мы идем на подписание соглашения о создании Евразийского экономического союза, который должен начинать работу с 1 января 2015 года. Для этого в мае следующего года мы должны увидеть проект документа, его подписать, чтобы успеть за полгода ратифицировать в своих Парламентах.

Мы очень осторожно подходим к приему новых членов. Сначала рабочая группа должна изучать, какой уровень экономики этой страны, какой уровень реформированности, подходят ли наши экономики друг к другу для интеграции. Поэтому для Кыргызстана и Армении создана рабочая группа, будет создана дорожная карта, по которой мы будем принимать.

Три президента отвечали на вопросы журналистов трех стран. В том, что барьеры на пути свободного обмена товарами и услугами, капиталом, технологиями и рабочей силой будут сняты, главы государств таможенной тройки заверили, отвечая представителю белорусских СМИ.

Владимир Путин:

Изъятие мы из наших правил в рамках Таможенного союза будем убирать, то они должны быть убраны все, во всяком случае, мы должны, если двигаться по этому пути, то тоже сбалансировано и учитывая интересы друг друга. Мы понимаем, что для наших партнеров важно исключить вот эти изъятие, связанные с нефтепродуктами, с нефтью и так далее. Мы готовы. Для нас это потеря бюджета, но мы готовы это сделать. Но рассчитываем на то, что и партнеры пойдут нам навстречу, убирая те изъятия, которые для них, как они считают, важны.

Александр Лукашенко:

Мы готовы работать сегодня без изъятия и ограничений. Да, это конкуренция, да, это усиление конкуренции в отдельных секторах. Но если мы от своих партнеров требуем и просим, чтобы этих изъятий не было, то мы должны делать соответствующие шаги. Мы слово в слово подтвердили свою позицию. И в данном случае мы не будем требовать того, чтобы был некий промежуток времени адаптации по тем или иным вопросам. Поэтому я полагаю, что мы в самые сжатые сроки примем решения, которые будут устраивать и Российскую Федерацию, и наших друзей в Казахстане, и Беларусь.

Журналистов также волновала позиция участников таможенной тройки в вопросе подписания с Украиной соглашения об Ассоциации с ЕС.

Владимир Путин:

Мы не за и не против. Это вообще не наше дело. Это суверенное право украинского народа, украинского руководства в лице президента, Парламента и Правительства.

Журналист:

Тогда скажите, пожалуйста, прямо: после подписания этого соглашения по Ассоциации возможно ли присоединение Украины к странам таможенной тройки. И если нет, то почему?

Владимир Путин:

Нет, невозможно, потому что в рамках этой Ассоциации предполагается создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. В рамках зоны свободной торговли Украина берет на себя обязательства внедрить на своей территории правила и режимы торговой политики Евросоюза. И из 10,5 тысяч импортных таможенных тарифов, примерно, я могу ошибиться, 7666 тарифов обнулить с момента вступления этого соглашения в силу. А оно может вступить в силу уже в начале следующего года, где-то в феврале. Еще через три года раскрытие рынка будет где-то на 85,5%. Еще через несколько лет – на 98,5%. Мы считаем, что такое раскрытие рынка для нас очень опасно и неприемлемо на сегодняшнем этапе развития нашей экономики.

Мы, и я уже об этом многократно говорил, стремимся к тому, чтобы создать Единое Евразийское экономическое пространство: от Лиссабона до Владивостока. Но для того, чтобы это было на равноценной, равноправной основе, мы не несли экономических потерь и, как производное в социальной сфере, не имели проблем, это должно быть согласовано постепенно.

Ключевое мероприятие пройдет 25 октября здесь же, во Дворце Независимости. В повестке дня заседания Совета глав-государств СНГ – 14 вопросов: от гуманитарного сотрудничества до взаимодействий по вопросам безопасности и экономических отношений. Там что президентам стран Содружества предстоит важная и напряженная работа, ведь интеграция активно набирает ход, а Минск готов и далее быть благодатной площадкой для подобных встреч и переговоров.

Национальный аэропорт «Минск» работал практически в режиме нон-стоп. Здесь принимали самолеты с участниками саммитов. Первым приземлился борт таджикского президента Эмомали Рахмона. Затем прибыл глава Армении Серж Саргсян.

Также в национальном аэропорту встречали лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Затем прибыл в Минск Владимир Путин. А после – президент Украины Виктор Янукович.

Затем в Минск прибыл глава Узбекистана. 25 октября Ислам Каримов примет участие в заседании Совета глав-государств СНГ. Также к нему присоединятся главы Туркменистана, Азербайджана и Молдовы. как ожидается, они прибудут в Минск за несколько часов до саммита. Он станет ключевым мероприятием в рамках председательства нашей страны в Содружестве в 2013 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 24 октября в столичном «Президент-отеле» за стол переговоров сели министры иностранных дел Содружества. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые направления многостороннего сотрудничества. Гуманитарная, культурная и туристическая сферы, область обеспечения безопасности и борьбы с правонарушениями, вопросы поддержки молодежных инициатив. Всего было рассмотрено 14 проектов документов.

Кроме того, главы МИД согласовали проекты решений Совета глав государств об объявлении 2015 года в СНГ Годом ветеранов, а также план основных мероприятий по подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Совета министров иностранных дел:

СНГ должна оставаться площадкой для дискуссий, для обмена опытом и особенно для плодотворного торгово-экономического взаимодействия, а также взаимодействия гуманитарного, взаимодействия правоохранительности.

Именно сегодня были рассмотрены те вопросы, которые как раз и касаются этих областей.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Ряд вопросов, которые обсуждались сегодня, по которым были приняты решения, были инициированы Республикой Беларусь. В частности, Республика Беларусь принимала активно участие в подготовке решений по юбилейным наградам.