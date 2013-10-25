Александр Лукашенко: Беларусь не мыслит свой суверенитет и независимость без теснейшего сотрудничества в рамках СНГ

Новости Беларуси. День большой политики. В Минске проходит масштабный форум – саммит глав государств СНГ. Последние участники встречи на высшем уровне прибыли в Беларусь утром 25 октября. В Национальном аэропорту приземлились самолеты делегаций Туркменистана, Азербайджана и Молдовы. Таким образом в Минске собрались представители всех 11 стран Содружества.

Саммит стал ключевым мероприятием в рамках председательства нашей страны в СНГ. В повестке дня – полтора десятка вопросов. Форум проходит в новом Дворце Независимости.

Сегодняшний день действительно можно назвать кульминацией белорусского председательства в СНГ. Делегации 11 стран собрались во Дворце Независимости в Минске, чтобы подвести своеобразную черту и наметить планы на будущее.

Делегации начали прибывать сюда около полудня. Церемония встречи получилась очень красивой. Великолепен и Дворец Независимости, который является частью комплекса, куда входит и Площадь флага, и обновленный выставочный центр «БелЭкспо» – все это символы белорусской государственности.

Первым к парадному входу подъехал кортеж президента Азербайджана, затем – Армении, следующим прибыл лидер Казахстана. Затем проследовали руководители делегаций Кыргызстана, Молдовы. То есть в алфавитном порядке.

Александр Лукашенко лично приветствовал гостей у входа. Здесь же выстроилась и рота почетного караула. График прибытия, предусмотренный протоколом, слегка нарушил Владимир Путин. Несмотря на алфавитный порядок, он пропустил перед собой делегации Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Таким образом, приехал последним.

Программой запланировано и совместное фотографирование. Это тоже обязательный атрибут подобных саммитов, ведь момент исторический.

И вот, за круглым столом – 11 руководителей делегаций. Начали заседание с поздравления. Александр Лукашенко от лица всех присутствующих поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на недавних президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в течение дня предстоит обсудить 14 вопросов в самых разных отраслях. Это и гуманитарная сфера, и безопасность, и, конечно же, экономика. К слову, темп роста экономик СНГ за 2012 год превысил среднемировой показатель. Но вот товарооборот между странами СНГ немного снизился. Президент Беларуси предлагает подумать о новых способах экономического взаимодействия и активнее использовать возможности интеграционных объединений.

Также Александр Лукашенко особо подчеркнул: Беларусь не видит себя успешным государством без взаимодействия с СНГ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я полагаю, было бы уместно сказать о трех направлениях, где нам стоит существенно усилить работу. Во-первых, это координация деятельности наших государств на международной арене. Далеко не всегда наши страны выступают с единых позиций. К сожалению, это проявляется даже на площадке Организации Объединенных Наций. Иногда ниш партнеры поддерживают решения, направленные против Содружества или его отдельных членов. Вряд ли можно считать эту практику продуктивной. Не думаю, что это практика, скорее всего, это недоработки наших Правительств и Министерств иностранных дел.

Второе. Активизация работы на региональном уровне. Нам необходимо более активно разрабатывать и осуществлять трансграничные проекты. Тогда и заинтересованность отдельных государств и их стремление жить и работать в рамках СНГ будет более ощутимой.

Третье. Очень важное для нас. Популяризация Содружества среди современной молодежи. Здесь нам стоит более активно использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии. В первую очередь это социальные сети и мультимедийные платформы.

Уважаемые коллеги, уверен, что реализация этих инициатив позволит достичь весомых результатов в нашем сотрудничестве.

И последнее. Уважаемые друзья, мы действительно очень давно, практически целый год после принятия этого решения, готовились здесь, в Минске, вас встретить. Это не столько и не только, чтобы показать наши возможности, хотя и не без это. Это потому, что Беларусь не мыслит свой суверенитет и независимость без теснейшего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Более того, мы не видим себя успешным государством без сотрудничества с нашими народами, с которыми мы жили почти целый век, последний век, как единая семья. Это наша принципиальная позиция. Суверенитет, независимость, достаток народа можно обеспечить только в единстве с республиками, представители которых, главы государств находятся за этим столом. Позвольте от имени белорусского народа заверить вас, что такая принципиальная позиция Беларусью будет поддерживаться и впредь.

2013 год в СНГ прошел под девизом «Интеграция во благо человека». За период, пока Минск находился у руля организации, было инициировано около 70 проектов. Почти все из них реализованы. И, как сегодня уже констатируют эксперты, 2013 год, год председательства Беларуси в СНГ, для самой структуры был очень продуктивным.

Беларусь с оптимизмом смотрит в будущее СНГ. Об этом говорится в заявлении о ходе председательства нашей страны в Содружестве, которое подписал глава государства Александр Лукашенко. В частности, в документе говорится, что перед странами СНГ стоят сложные и благородные общие задачи: создание конкурентоспособной экономики, повышение уровня жизни граждан наших стран и их безопасности. В рамках Содружества будет успешно продолжено поступательное наращивание многопланового сотрудничества, способствующего устойчивому развитию государств-участников.