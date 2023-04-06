Лукашенко о союзном медиахолдинге: не имеем права проиграть битву за умы граждан

Нам нужен союзный медиахолдинг. О его создании Президент Беларуси Алесандр Лукашенко напомнил в четверг, 6 апреля, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, который проходит в Кремле.

Не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-,радио- или цифровых полях сражений, отметил белорусский лидер. Глава государства обратил внимание, что противостояние по идеологической части по линии Запад-Восток продолжается. По словам Лукашенко, это противостояние не пойдет на спад, даже если прекратят звучать пушки. Это надолго. Президент заявил, что медиахолдинг Союзного государства создавать нужно. Но он не должен быть присоединен к другим организациям, если хотим, чтобы повестка звучала.