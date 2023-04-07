«Диверсант изначально внедряется изнутри». Как действуют провокаторы?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Не так давно, имея в виду сведения о подготовке и попытках забрасывать в Беларусь провокаторов для совершения диверсий, Александр Лукашенко и глава КГБ Иван Тертель призвали белорусов проявлять бдительность. В совокупности с успешной работой наших спецслужб и в числе ряда других предпринятых мер наша предосторожность была бы не лишней. Береженого Бог бережет.
Ведь что характерно «по почерку» – диверсант изначально внедряется изнутри и порой в своих целях использует граждан. То подключая людей к содействию, то планируя провокацию их руками. Для каждого случая сценарии разные. Однако есть в поведении диверсантов кое-что схожее, и эти тенденции можно выделить. Как правило, способы поведения опираются на основные принципы психологии общения. И когда за знакомством не стоит цели нанести ущерб государству, в них ничего зазорного нет. Но те же самые алгоритмы становятся инструментом манипуляций в руках возможных террористов или/и провокаторов.
Быть бдительным в данном случае – это сохранять внимание и критичность. К тем, кто входит в число наших контактов и как. Внимание на себя в первую очередь обращает чужая любезность. В случае внедрения диверсант становится особенно уютным и приятным в общении, демонстрируя интерес к мнению и увлечениям другого человека. Так, оказавшись в каком-то общем контексте, новый знакомый подчеркивает, что между ним и вами есть много общего. Схожесть интересов обычно сближает. А в данном случае еще психологически притупляет бдительность к новому «другу». Оттого внедряться провокаторы зачастую предпочитают на каких-то мероприятиях, собраниях, форумах, клубах по интересам или каналах в социальных сетях.
Иначе говоря, в контексте, где люди уже объединены чем-то общим. В этих условиях налаживать контакты обычно проще. К тому же схожие интересы дают возможность продолжить общение и в дальнейшем. Например, человек может предложить вам обсудить «завтра» какую-то общую тему за чашечкой кофе или поделиться чем-то, что могло бы заинтересовать. Допустим, статья или книга. Возможно, совместный поход куда-либо, где вновь «соприкасается» нечто общее между вами.
Алена Дзиодзина:
Нередко новые люди проникают в число наших контактов от уже хорошо знакомых людей, обращаясь с просьбой вас познакомить. Психологически доверие к старым знакомым становится кредитом доверия к новым. И критичность оценки их поведения тоже снижается.
Из основных ошибок попыток втереться в доверие – это вычурность: слишком любезен, навязчив, озадачен расспросами вашего мнения или другой информации. Человек нередко настолько небезразличен и восприимчив к вашим внутренним чувствам, что не похож больше ни на кого из всего окружения.
Из этого следует первое правило – бдительность к личным качествам собеседника. Это вовсе не означает – шарахаться и в итоге закрыться. Просто задумайтесь о своем окружении: появились ли в нем новые люди. Как познакомились? Где? Что конкретно в них привлекло? О чем те просили или расспрашивали. Не показалось ли в их поведении что-нибудь чрезмерным и странным. Из возможных способов сблизиться, что используют провокаторы: сначала создать ситуацию, где вам, например, окажут поддержку или услугу. А чуть позже попросят что-то взамен. Например, передать кому-то куда-то какой-то предмет. Ведь когда просьбе предшествует помощь, это психологически как бы «обязывает». И отказать становится неудобно. Так провокатор «цепляет» за чувство вины. Потому согласно второму правилу – будьте внимательны к просьбам. Ведь порой они кажутся незначительны, а по итогам последствия страшные.
И третье правило, что помогает беречь критичность и бдительность – если кто-либо странный побуждает вас делать то, что в душе вызывает сомнения и делать совсем не хочется – соглашаться на это не нужно.