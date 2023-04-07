«Диверсант изначально внедряется изнутри». Как действуют провокаторы?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Не так давно, имея в виду сведения о подготовке и попытках забрасывать в Беларусь провокаторов для совершения диверсий, Александр Лукашенко и глава КГБ Иван Тертель призвали белорусов проявлять бдительность. В совокупности с успешной работой наших спецслужб и в числе ряда других предпринятых мер наша предосторожность была бы не лишней. Береженого Бог бережет.

Ведь что характерно «по почерку» – диверсант изначально внедряется изнутри и порой в своих целях использует граждан. То подключая людей к содействию, то планируя провокацию их руками. Для каждого случая сценарии разные. Однако есть в поведении диверсантов кое-что схожее, и эти тенденции можно выделить. Как правило, способы поведения опираются на основные принципы психологии общения. И когда за знакомством не стоит цели нанести ущерб государству, в них ничего зазорного нет. Но те же самые алгоритмы становятся инструментом манипуляций в руках возможных террористов или/и провокаторов.

Быть бдительным в данном случае – это сохранять внимание и критичность. К тем, кто входит в число наших контактов и как. Внимание на себя в первую очередь обращает чужая любезность. В случае внедрения диверсант становится особенно уютным и приятным в общении, демонстрируя интерес к мнению и увлечениям другого человека. Так, оказавшись в каком-то общем контексте, новый знакомый подчеркивает, что между ним и вами есть много общего. Схожесть интересов обычно сближает. А в данном случае еще психологически притупляет бдительность к новому «другу». Оттого внедряться провокаторы зачастую предпочитают на каких-то мероприятиях, собраниях, форумах, клубах по интересам или каналах в социальных сетях.

Иначе говоря, в контексте, где люди уже объединены чем-то общим. В этих условиях налаживать контакты обычно проще. К тому же схожие интересы дают возможность продолжить общение и в дальнейшем. Например, человек может предложить вам обсудить «завтра» какую-то общую тему за чашечкой кофе или поделиться чем-то, что могло бы заинтересовать. Допустим, статья или книга. Возможно, совместный поход куда-либо, где вновь «соприкасается» нечто общее между вами.