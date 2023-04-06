Лукашенко: значение Союзного государства трудно переоценить

С учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 6 апреля, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что с учетом достигнутых результатов за столь короткий период времени этот союз по праву находится в лидерах среди остальных интеграционных объединений. По словам Александра Лукашенко, открыты возможности для активизации бизнеса, сотрудничества в сфере науки, творческих коллективов и молодежных объединений. Президент Беларуси перечислил и некоторые преимущества интеграции для белорусов и россиян: свобода передвижения людей, капитала, равные возможности для образования и работы.