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Лукашенко: значение Союзного государства трудно переоценить

06 апреля 2023 12:08
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С учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 6 апреля, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что с учетом достигнутых результатов за столь короткий период времени этот союз по праву находится в лидерах среди остальных интеграционных объединений. По словам Александра Лукашенко, открыты возможности для активизации бизнеса, сотрудничества в сфере науки, творческих коллективов и молодежных объединений. Президент Беларуси перечислил и некоторые преимущества интеграции для белорусов и россиян: свобода передвижения людей, капитала, равные возможности для образования и работы.

# Союзное государство # Александр Лукашенко

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