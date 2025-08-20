Авдонин: не надо строить иллюзии, что Запад не будет воевать против Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

Дорогие товарищи, дипломатия – дипломатия. Отношения политиков – это отношения политиков. Это их дело. Но курс на многополярность, на противостояние с Западом, на справедливый многополярный мир – его никто не отменял и не сворачивал, а то у нас уже началось: «Ах! Ох!» Колебание умов ни в чем не твердых.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Владимир Борисович четко всем дал указание, посыл, что не надо строить иллюзии, что Запад не будет действовать против нас. Да, сейчас благодаря очень кропотливой работе нашего Президента со своей командой есть те прорывы дипломатические, которые мы сейчас видим. Это и прямые контакты с Соединенными Штатами Америки, и роль Беларуси как посредника в переговорных процессах. И, конечно же, может сформироваться некая иллюзия: ах, Запад против нас, Беларуси, воевать не будет и применять какие-то изощренные методы информационно-психологических операций. Нет, конечно. У них планы связаны всегда с бюджетом. Бюджеты выделены на нас, против нас, и они, естественно, будут освоены. А мы должны сказать, что, когда поднимается тема идеологической работы, это же не какая-то воздушная тема, какая-то аморфная. Да нет, конечно, это сильнейшее поле противостояния. Есть информационное поле, а есть психологическое поле, то есть это поле за сознание наших граждан, за их представления тех мировых процессов, региональных процессов, внутренних процессов, потому что исказить сознание натовцы умеют, у них есть соответствующие школы, институты, работают профессионалы.

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