Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае – в чём уникальность предстоящих переговоров

Президент заявил о предстоящем визите в Китай и встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. Очевидно, что переговоры пройдут в дни форума поистине планетарного масштаба. Создавали мы ее с нуля – Лукашенко провел совещание по вопросам развития ракетостроения в Беларуси. Напомним, китайский Тяньцзинь в последний день лета и первый день осени принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества. И именно Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко посетить эту глобальную переговорную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чем же ее особенность и уникальность? И, во-первых, почему Китай? Именно Поднебесная сейчас председательствует в ШОС, а стало быть и принимает саммит. И, нужно сказать, у Китая самый внушительный опыт в этом деле. Предстоящий форум станет уже шестым на территории этого государства. Первый еще в формате «пятерки» прошел в 96-м году в Шанхае. Отсюда, собственно, и название организации. Далее этот город принимал саммиты ШОС еще дважды, затем Пекин, Циндао и вот, наконец, Тяньцзинь. Во-вторых, беспрецедентный масштаб предстоящего форума. На нем ожидается присутствие лидеров более 20 стран, а также руководителей около десятка международных организаций. При этом саммит ШОС – это не протокольная встреча, это максимально предметный и прагматичный разговор. Так, планируется принятие Тяньцзиньской декларации – эдакой коллективной «дорожной карты» в современном турбулентном мире. Сейчас этот важнейший документ тщательно готовится. Кроме того, в Тяньцзине будет определена Стратегия ШОС до 2035-го. Ну а это уже к вопросу о геополитической дальновидности, и тоже, подчеркнем, коллективной.

И, действительно, слово «коллективный» – ключевое и главное для всей «шанхайской семьи», где в геополитическом смысле действует, если хотите «мушкетерский принцип»: один за всех и все за одного. И в этом смысле предстоящий саммит в Тяньцзине станет «уникальной площадкой для откровенного диалога, согласования позиций и выработки, еще раз подчеркну, коллективных решений в весьма непростых международных условиях». Вот такое мнение к интервью БелТА высказал первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич. Беларусь с момента полноправного членства в ШОС зарекомендовала себя инициативной. И на предстоящем саммите наш голос, вне всяких сомнений, прозвучит громко. И вот то, что, по мнению Минска, укрепит потенциал «шанхайской семьи» – совместная борьба с терроризмом, киберугрозами, наркотрафиком; кроме того, мы инициируем упрощение таможенных процедур, взаимные инвестиции, развитие цифровой экономики и транспорта, а также поддержку зеленой энергетики. И еще один крайне важный момент. Саммиты такого масштаба, а тем более саммиты геополитических единомышленников, коими, безусловно, являются члены «шанхайской семьи» – это еще и прекрасная возможность для кулуарного общения лидеров. И такой «дружеский формат», что называется, на ногах – порой наиболее эффективный в мировой политике. А еще стоит добавить про тот самый «шанхайский дух» (а это идеологическая основа ШОС), который базируется на взаимном доверии и уважении, а также на честном, открытом и предсказуемом партнерстве. И эти правила как нельзя лучше коррелируют с принципами белорусской внешней политики.