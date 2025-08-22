Лукашенко: мы как никогда раньше близки к прекращению конфликта между Россией и Украиной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должны смотреть на это более оптимистично. Мы как никогда раньше близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно. И я абсолютно не согласен с теми выводами и заключениями, которые звучат из уст журналистов и разного рода специалистов на эту тему. Что там Путин больше получил, Трамп меньше получил, что, как некоторые говорят, уже и грубо, что вот Путин Трампа лицом об стол и так далее, и Трамп проиграл. Слушайте, ну, если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки. Это разные люди, разные позиции.

Россия – это одна из сторон этой войны. Украина и Россия. Америка там, если поставляет оружие, то она не ведет войну против России. Америка не является стороной в этой войне. А Дональд Трамп и Америка являются посредниками. И чтобы глубже понять ситуацию в этом конфликте, чтобы серьезнее оценить ситуацию со стороны России и понять Россию в этой войне, Трамп как посредник, ему надо отдать за это благодарность, поблагодарить его.

Он пригласил Путина на Аляску. Обсуждалось много мест, где могли бы встретиться Трамп и Путин, но Путин согласился на Аляску. Думаю, что это никакое не экзотическое, хотя попахивает этим соглашение, но хорошее соглашение. Они встретились на Аляске. Посредник и сторона, которая участвует в конфликте. Что от этого мог получить Трамп? Его за это критикуют везде. За то, что он стал посредником. Его за это надо поблагодарить. Конкретных каких-то договоренностей, что они достигли в украинском конфликте, Трамп не мог как посредник что-то там получить. Он посредник. Он выяснил позицию России в этом конфликте. Он понял, чего хочет Россия. Но даже это он не стал говорить, потому что он не сторона этого конфликта. То, что было обсуждено, это конкретика, по которой будут разговаривать Президенты Путин и Зеленский, конфликтующие стороны. Поэтому удивительно, несмотря на свой характер такой, когда он, в общем, все может сказать. Трамп ничего не сказал. Это удивительно. И это дипломатически очень правильный шаг. Все-таки дипломатия имеет тоже свои законы.