За него идёт борьба. Андрей Богодель о важности Сюникского коридора

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: Вопрос о Карабахе стоит только в информационной повестке, для решения задач этих союзников или попутчиков не играет вообще никакой роли. Кроме попытки показать, какая катастрофа происходит из-за закрытого Лачинского коридора. Сегодня все смещается в сторону Сюникского коридора. Там интересы всех государств. Правильно сказали мои коллеги, что, с одной стороны, вроде бы Великий Туран, который пытается воссоздать Эрдоган; с другой стороны, уши оттуда торчат британские. И какие средства он вбухал в эту Центральную Азию, чтобы качать оттуда ресурсы? Есть Франция и Британия, они дружат только в одном случае, когда есть общий противник. А этот противник – Россия. Там, где нет дружбы между Британией и Францией, исторически никогда не будет. Сегодня ЕС фактически закрыт от ресурсов, которые находятся в России. И это узкое горлышко – Сюникский коридор – остается. Там и интересы Франции, которая формирует со своей стороны совершенно другую коалицию и поддерживает Армению. Туда всунули и Грецию, и Индию, и Кипр. Если не дай бог вся эта система полыхнет одномоментно… И есть еще Иран, который заинтересован тоже именно в этом коридоре. Это его единственный выход в Черное море, чтобы потом вести торговлю, отношения с Европой. Проблема Сюникского коридора заключается в одном: будет война или нет, это будет зависеть не от Азербайджана и не от Армении, будет от этих игроков зависеть. 38-40 километров, зона граничит в этом районе с Ираном.

Иран заинтересован в том, чтобы этот Сюникский коридор, если бы он проходил, то он проходил в 5 километрах южнее границы Армении. Чтобы влиять в этом регионе, чтобы не был закрыт выход к Грузии, к портам Грузии. Армения и страны, которые заинтересованы в противоположном, хотят, с одной стороны, контролировать сами, как Турция, закрыть полностью возможность использования коридора для армян. Армяне как раз склоняются к предложениям Франции. И вот эти три противоречия вокруг узенького коридора ложатся в основу.

Андрей Богодель:

Что сегодня делает Азербайджан? Он начинает потихоньку нагнетать обстановку, потому что англосаксы долго ждать не будут. Уже идут автомобили с перевернутой буквой «А», тактическими знаками, к которым уже приучили всех на телеэкранах. Они начинают сосредотачивать свои войска. У Нагорного Карабаха одно направление, второе – у Сюникского коридора. С одной стороны, это может быть просто демонстрация силы. Там проведут какие-то учения, но параллельно будут постоянно смотреть, какая реакция у России, Франции, Индии.

Второй вариант, который может быть. Они все-таки проведут какую-то малозначимую военную операцию с ограниченными задачами, чтобы опять-таки посмотреть на какую-то реакцию, как реагирует это сообщество. И третий вариант – это блицкриг. Молниеносная война с целью захвата этого коридора. Почему важен быстрый захват этого коридора? Если он не произойдет быстро в эту войну, то обязательно вмешается Иран. Еще одна сторона конфликта, которая не потерпит вмешательства в свои дела. И вот здесь противостояние Ирана и Турции будет гарантировано.

Надежда Сасс, СТВ:

Каждый из них имеет свои амбиции, аппетиты.

Андрей Богодель:

Вообще, мы можем вернуться назад, в ОДКБ. Есть такая организация, еще раз учения провели. А почему бы его не использовать? Именно миротворческие силы ОДКБ, чтобы перекрыть этот коридор, о котором мы говорим сегодня. Придаем этому статус международной операции миротворческой. Мы показываем армянам, что есть такая организация, способная отстаивать интересы. И обеспечение всей этой безопасности глобальной.

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