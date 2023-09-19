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Валерий Бельский выступил на заседании саммита по ЦУР в Нью-Йорке

19 сентября 2023 16:37
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Об ориентирах нашей страны напомнил и заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский. Сенатор выступил с докладом в рамках пленарного заседания саммита по Целям устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Валерий Бельский выступил на заседании саммита по ЦУР в Нью-Йорке-1

В своем выступлении Бельский отметил, что Беларусь является активным приверженцем глобальных усилий по обеспечению устойчивого развития. В этом отношении страна добилась впечатляющего прогресса. Выполнено почти 80 % обязательств.

Валерий Бельский выступил на заседании саммита по ЦУР в Нью-Йорке-4

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Считаем, в нынешних условиях международному сообществу необходимо более четко расставить приоритеты устойчивого развития, ключевые угрозы не получили должного внимания. Человечество оказалось на грани мировой войны, которая может уничтожить человеческую цивилизацию гораздо быстрее, чем взбудораженные антропогенной деятельностью силы природы. Без мира не может быть устойчивого развития – эти слова произнес Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ООН 2015 года.

Беларусь является одним из крупнейших мировых поставщиков калийных удобрений и молочных продуктов. Также наша страна выступает донором глобальной продовольственной безопасности, напомнил Валерий Бельский.

# ООН # Валерий Бельский # Фотофакт

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