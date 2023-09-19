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В Нью-Йорке на 78-й сессии Генассамблеи ООН запланированы двусторонние встречи главы МИД Беларуси

19 сентября 2023 16:42
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Продвижение созидательной повестки с акцентом на недопустимость негативного влияния односторонних принудительных мер – на устойчивое развитие стран, а также укрепление продовольственной безопасности. Именно на этом сосредоточит усилия официальный Минск во время работы 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке на 78-й сессии Генассамблеи ООН запланированы двусторонние встречи главы МИД Беларуси-1

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел уже в Нью-Йорке. И хотя сессия Генассамблеи проходит в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами – членами ООН, наши дипломаты задействуют ее трибуну для продвижения идей консолидации. В Нью-Йорке запланированы двусторонние встречи Сергея Алейника с коллегами из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, руководством ООН.

# ООН # Сергей Алейник # Фотофакт

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