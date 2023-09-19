«Мало не покажется» – Лукашенко и Путин договорились о действиях в сфере обороны
Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Краснодарский край – это житница России. Поэтому украшением зерновых просторов Кубани является «Полесье» – белорусские комбайны. Среди перспективных проектов даже селекционная работа.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края:
Краснодарский край – аграрный регион. И сегодня селекция семян свеклы, подсолнечника, кукурузы наша. Она стоит у нас в приоритете. Поэтому, конечно, мы тоже здесь говорили, что вместе с наукой в Беларуси мы будем и этот аспект тоже развивать.
Зерна сотрудничества уже посеяны на культурной ниве. За кадром губернатор самого курортного региона признался в любви к белорусским просторам. Необходимо сближаться, увеличивая авиарейсы. А чтобы сохранить умилительную миролюбивую картинку, порох необходимо держать сухим. Эту тему сотрудничества вряд ли можно визуализировать. Проекты в области обороны. После начала СВО морок дружелюбия западнее Буга рассеян. Украина – это лишь первый эшелон извечного похода глобальной коалиции «Дранг нах Остен». Президент сегодня раскрыл некоторые подробности переговоров с российским коллегой в Сочи.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
СВО в Украине подтолкнула нас к тому, что надо и оборонкой серьезно заниматься. В последнее время мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, мы публично это не озвучиваем. Но последние наши переговоры у вас на земле были посвящены обороне и безопасности. Мы знаем, что Украина – это только начало. Это, знаете, цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию в том числе. Но за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть. Прежде всего Европейский союз. И главная точка опоры – это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы тут разделительной линией были между Россией, Востоком и Западом. Не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке. В основном в советские времена (и мы это сохранили) мы развивали для обороны всякую физику, математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭП и так далее, связи. Оказывается, они сегодня на первом плане. Без них воевать невозможно, это новая война. Слава богу, что у нас есть основа, нам есть куда двигаться – развиваем ракетное производство.
Про глубину сотрудничества свидетельствует и график передвижения официальной делегации Краснодарского края. Бизнес-встречи, посещение предприятий. Все понятно – экономика. Но есть локации монолитнее.
Вениамин Кондратьев:
Я отдал дань нашим общим предкам, нашей великой общей истории. Она у нас одна. И мы никогда не можем, не смеем от нее отказаться.