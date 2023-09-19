«Мало не покажется» – Лукашенко и Путин договорились о действиях в сфере обороны

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

СВО в Украине подтолкнула нас к тому, что надо и оборонкой серьезно заниматься. В последнее время мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, мы публично это не озвучиваем. Но последние наши переговоры у вас на земле были посвящены обороне и безопасности. Мы знаем, что Украина – это только начало. Это, знаете, цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию в том числе. Но за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть. Прежде всего Европейский союз. И главная точка опоры – это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы тут разделительной линией были между Россией, Востоком и Западом. Не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке. В основном в советские времена (и мы это сохранили) мы развивали для обороны всякую физику, математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭП и так далее, связи. Оказывается, они сегодня на первом плане. Без них воевать невозможно, это новая война. Слава богу, что у нас есть основа, нам есть куда двигаться – развиваем ракетное производство.